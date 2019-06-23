Путин заявил, что Трамп ограничен в действиях из-за политической системы США

Президент России Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп сам принимает решения, но не может их полностью реализовать из-за организации власти в США. «Да, принимает, конечно, но мы видим сегодня, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, не представляется возможным (выполнить.— “Ъ”)»,— отметил глава государства в интервью Ираде Зейналовой для передачи «Итоги недели» на НТВ. Однако, по его словам, здесь «многое зависит от политической воли».

Владимир Путин добавил, что Россия готова развивать отношения с США, если также будет инициатива с американской стороны. «Нужен им диалог — пожалуйста, мы готовы, не нужен — ну подождем, пока они созреют»,— добавил президент.

Напомним, 20 июня Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России на саммите «большой двадцатки» в Японии, который пройдет в Осаке 28-29 июля. Владимир Путин отметил, что Москва готова к диалогу, но организация возможной встречи может осложниться на фоне предвыборной кампании президента США.

Последний раз лидеры общались в декабре 2018 года на саммите G20 Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог. До этого в июле 2018 года прошел первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки.

О возможной встрече двух лидеров читайте в материале “Ъ”.