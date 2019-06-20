Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии. Ранее он уже анонсировал встречу.

В интервью Fox News господин Трамп подтвердил и предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится»,— сказал президент США.

В преддверии запланированного на 28–29 июня в Осаке саммита «двадцатки» представители стран-участниц продолжают переговоры о возможных встречах их лидеров «на полях» мероприятия.

О готовящейся встрече президентов России и США читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться в ходе G20».