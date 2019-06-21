МИД РФ рекомендовал не ездить в Грузию

МИД РФ озабочен обострением внутриполитической ситуацией в Грузии, поэтому рекомендует российским туристам не ездить в эту страну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Ранее МИД РФ рекомендовал проявлять бдительность в Грузии из-за акций протеста.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Сегодня акция протеста у здания парламента возобновилась. При этом, пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Грузии русофобской провокацией.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.