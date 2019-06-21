МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять бдительность в Грузии из-за протестов

МИД РФ считает, что российские туристы должны проявлять бдительность в Грузии из-за акций протеста, говорится в Twitter министерства. «В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей»,— сказано в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в Грузии осуществлена «кошмарная провокация». «Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона»,— выразила свое время госпожа Захарова в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал русофобской провокацией протесты в Тбилиси.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД.

Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.