Путин назвал необоснованными санкции против Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Иран выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как считает господин Путин, введение санкций в отношении Ирана необоснованно.

«Что касается Ирана в целом, то он полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ — организацией, которая контролирует ядерные технологии. Ничего здесь не нарушает»,— сказал глава государства.

Он также выразил надежду, что США и Иран не вступят в военный конфликт. Война между этими двумя странами была бы катастрофой для ближневосточного региона, отметил президент РФ.

«В Соединенных Штатах заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона, как минимум потому, что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, увеличению количества беженцев»,— пояснил Владимир Путин.

Напомним, Пентагон в ближайшее время намерен отправить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает. Иранские власти при этом считают, что причин для войны с США нет.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.