Мишель Платини рассказал о подробностях своего допроса

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини рассказал, что во время допроса следователи спрашивали его о Евро-2016 и ЧМ по футболу в России. Господина Платини задержали накануне во Франции из-за предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре, но позже освободили.
«Допрос длился долго, но, учитывая количество вопросов, не могло быть по-другому. Меня спрашивали о Евро-2016, о чемпионате мира в России, Катаре и парижском Сен-Жермене, о деятельности FIFA»,— сказал господин Платини (цитата по AP).
Господина Платини подозревают в коррупции в рамках расследования фальсификации итогов голосования, в результате которого право на проведение чемпионата мира 2022 года получил Катар.
Подробности дела — в публикации “Ъ” «Мишеля Платини закрыли за обед».
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