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Суд перенес рассмотрение дела журналиста из Дагестана

Советский районный суд Махачкалы оставил под стражей на двое суток редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который подозревается в финансировании терроризма, сообщает издание. Заседание об избрании ему меры пресечения перенесли на 18 июня. Собранных материалов было недостаточно для рассмотрения дела.

Журналиста подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Напомним, Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня в Махачкале. По версии следствия, журналист переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского, известного в Дагестане исламского проповедника. Несколько лет назад он покинул Россию, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов. Предполагается, что средства, которые перечисляются проповеднику на благотворительные цели, идут боевикам в Сирию.

Редакция «Черновика» заявила, что считает обвинения абсурдными, и будет добиваться освобождения своего журналиста. Издание сравнило эту ситуацию с делом Ивана Голунова.

Подробнее о деле Абдулмумина Гаджиева — в материале “Ъ” «Журналиста определили в финансисты».

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