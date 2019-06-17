Полпред президента взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров накануне, 16 июня, провел совещание по ситуации в селе Чемодановка Пензенской области. Там в результате массовой драки был убит мужчина, возбуждено уголовное дело. Полпред президента взял ситуацию под личный контроль, сообщает его пресс-служба.

На совещании присутствовали губернатор области Иван Белозерцев и руководители правоохранительных органов региона. Господин Комаров поручил ежедневно рассказывать ему о ходе расследования и мерах по обеспечению общественной безопасности. Также местные власти должны разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе.

«Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем»,— сказал Игорь Комаров.

14 июня около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Они требовали установить виновных в убийстве местного жителя, погибшего в ходе массовой драки. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. В рамках расследования драки в полицию доставили 174 человека, 15 задержаны. Дело было передано в центральный аппарат СКР, в селе ввели «сухой закон».

Подробности — в материале “Ъ” «Табор уходит в следствие».