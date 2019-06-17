Главные новости к утру 17 июня

Газета The New York Times (NYT) отреагировала на прозвучавшее в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа обвинение в измене. Оно было сделано в связи с публикацией NYT, в которой говорилось об усилении кибератак США на российскую энергосистему. «Обвинять прессу в измене опасно»,— заявили в газете. О последствиях заметки

Несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои арсеналы, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире обусловлено главным образом политикой России и США, на которые в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия. О проблемах с договором о ядерном сдерживании

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства. Он по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой в течение шести месяцев проводил проверки в регионах по льготному лекарственному обеспечению.

Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве. В столице он госпитализирован с диагнозом «воспаление легких».

О предстоящих 17 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.