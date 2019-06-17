Главные анонсы 17 июня

Мещанский суд Москвы проведет заседание по делу «Седьмой студии». Дело рассматривается в суде с конца октября 2018 года. Подсудимых четыре человека — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты отрицают свою вину.
Басманный районный суд Москвы вынесет приговор по уголовному делу бенефициара сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму около 690 млн. руб. Рассмотрение пройдет в упрощенном порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств. На этом настаивали сам подсудимый и его защита. Господин Белойван признал вину и погашает ущерб по делу. Подробнее о деле
Во французском Ле Бурже начнется традиционная авиакосмическая выставка. Россия планирует принять в ней участие, но военную технику представлять не будет. «Роскосмос» впервые представит макет национальной лунной базы.
Конгресс США проведет публичные слушания по введению тарифов на импортируемые из Китая товары на сумму $300 млрд в год. На этой неделе представители 661 американских компаний и торговых ассоциаций направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором призвали срочно решить проблему торговых споров с Китаем. Подробнее о ситуации
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Это их вторая встреча — господин Макрон принимал украинского политика, когда тот еще баллотировался на пост президента. О первой встрече господина Зеденского с президентом Франции
просмотров: 135698
просмотров: 64967
просмотров: 35949
просмотров: 35378
просмотров: 27708