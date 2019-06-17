The New York Times ответила Трампу на обвинение в измене

Газета The New York Times (NYT) отреагировала на прозвучавшее в ее адрес со стороны президента США Дональда Трампа обвинение в измене. Оно было сделано в связи с публикацией NYT, в которой говорилось об усилении кибератак США на российскую энергосистему.

«Обвинять прессу в измене опасно»,— говорится в Twitter газеты. Там отмечается, что содержание заметки было представлено правительству перед публикацией.

NYT писала, что Соединенные Штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. В статье говорилось, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собирать данные.

О последствиях заметки читайте в публикации “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».