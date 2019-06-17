SIPRI: число ядерных боеголовок сокращается, модернизация ядерных сил продолжается

Несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои арсеналы, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно его данным, в начале этого года США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР обладали приблизительно 13865 единицами ядерного оружия. По сравнению с началом 2018 года арсенал сократился — тогда эта цифра составляла 14465.

Из 13865 ядерных боеприпасов 3750 развернуты с использованием оперативных сил, почти 2 тыс. из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заявили в SIPRI.

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире обусловлено главным образом политикой России и США, на которые в совокупности приходится более 90% всего ядерного оружия. «Перспективы сокращения ядерных сил России и США кажутся все более маловероятными, учитывая политические и военные разногласия между двумя странами»,— говорит Шеннон Кайл, директор программы института по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению.

Как в России, так и в США реализуются программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов и объектов по производству ядерного оружия. Ядерные арсеналы других стран, обладающих ядерным оружием, значительно меньше, но все они или разрабатывают, или внедряют новые системы вооружений.

В SIPRI отмечают, что наличие достоверной информации о состоянии ядерных арсеналов и возможностях государств, обладающих ядерным оружием, значительно различается.

Напомним, в феврале США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. Россия объявила о симметричном ответе. В связи с приостановкой действия договора Вашингтон рассматривает возможность создания ракет средней и меньшей дальности.

В мае глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Россия могла втайне проводить испытания ядерного оружия. По данным СМИ, это первый случай, когда США обвиняют Россию в несоблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О проблемах с еще одним договором о ядерном сдерживании читайте в публикации “Ъ FM”.