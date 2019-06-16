Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина. Ранее в воскресенье, 16 июня, господин Голунов дал следствию МВД первые показания по уголовному делу, по которому ранее был задержан.

«Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю»,— цитирует юриста издание. Отмечается, что такая же защита предоставлялась, к примеру, журналисту Олегу Кашину после нападения на него осенью 2010 года.

6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев 11 июня принял решение о снятии обвинений с Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Владимир Путин по ходатайству министра уволил двух генералов МВД: Андрея Пучкова, начальника УВД по Западному округу Москвы и Юрия Девяткина, который курировал управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД. Оперативники, проводившие задержание Ивана Голунова, на время отстранены от работы. Следственный комитет заявил, что «тщательно проанализирует материалы в отношении сотрудников полиции, причастных к задержанию Ивана Голунова».

О том, как Владимир Колокольцев снял уголовную ответственность с Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.