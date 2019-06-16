Следствие допросило журналиста Голунова как свидетеля

Журналист-расследователь издания «Медуза» Иван Голунов дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по уголовному делу, по которому ранее был задержан, сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.

«Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним»,— сказал господин Бадамшин. По его словам, дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому обвиняемым проходил Иван Голунов, по-прежнему расследуется главным следственным управлением МВД по Москве. В настоящее время проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет России (СКР).

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев 11 июня принял решение о снятии обвинений с Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Владимир Путин по ходатайству министра уволил двух генералов МВД: Андрея Пучкова, начальника УВД по Западному округу Москвы и Юрия Девяткина, который курировал управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД. Оперативники, проводившие задержание Ивана Голунова, на время отстранены от работы. СКР заявил, что «тщательно проанализирует материалы в отношении сотрудников полиции, причастных к задержанию Ивана Голунова».

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны более 540 человек. 16 июня на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный с городскими властями митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Полиция оценила количество участников в 1600 человек. По данным корреспондента “Ъ”, в акции приняло участие около 500 человек.

О том, как Владимир Колокольцев снял уголовную ответственность с Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.