Вопрос о встрече Путина и Трампа может решиться перед самым началом G20

Вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может решиться перед самым началом саммита G20. «Это может быть даже канун начала "двадцатки". Мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны»,— сказал пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также добавил, что американская сторона, возможно, готова встретиться на «ногах», а не в рамках полноформатной встречи. «Тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся»,— отметил Дмитрий Песков.

Напомним, 11 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки», которая будет проходить в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Встреча лидеров двух стран до этого обсуждалась 14 мая на переговорах Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Что ждать от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале “Ъ”.