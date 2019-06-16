Главные новости к утру 16 июня

Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак США против России изменой. Газета писала, что Соединенные Штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников.

Восемь человек погибли и двое ранены в ДТП под Воронежем. ЧП произошло в Хохольском районе.

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ограничительные меры обсуждают Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев. На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе Лондон так защищает свои суда. Об инцидентах