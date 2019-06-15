Восемь человек погибли и двое ранены в ДТП под Воронежем

Восемь человек погибли и двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Хохольском районе Воронежской области, говорится в сообщении ГУ МВД по региону. Среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

«По предварительным данным, водитель "Форд-Фокус" не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Фольксфаген-Транспортер»,— говорится в сообщении ведомства. ДТП произошло в 20:26 часов на 59 км автодороги «Воронеж–Луганск». По информации полиции, на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.