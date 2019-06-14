Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль»

Роскомнадзор получил заявление от партии «Коммунисты России» с просьбой заблокировать сериал HBO «Чернобыль», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Авторов обращения возмутили исторические несоответствия в фильме, снятым совместно США и Великобританией.

«Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим»,— сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Коммунисты России» потребовали привлечь создателей сериала «Чернобыль» по статье о клевете и запретить его показ РФ. В Роскомнадзоре обещали рассмотреть обращение, как только поступит соответствующее обращение. При этом пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский предположил, что оснований для применения российского законодательства к авторам сериала не имеется. Ранее министр культуры Владимир Мединский положительно оценил сериал. Он поделился, что сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «”Коммунистов России” возмутил “Чернобыль”».