Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Фильм сделан мастерски. Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Мы думали будет хуже»,— сказал господин Мединский (цитата по «РИА Новости»). Министр культуры уточнил, что пока посмотрел три первые серии.

Господин Мединский напомнил, что в России тоже снимают сериал и полнометражный фильм про Чернобыль. «У нас в процессе два больших проекта по Чернобылю. Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, но и больших трагедий»,— сказал министр культуры.

Ранее в интервью радиостанции «Эхо Москвы» господин Мединский рассказал, что его отец участвовал в ликвидации аварии. «Чернобыль» они смотрели вместе. По словам отца министра, сериал достаточно точно описывает исторические события.

Подробнее о мини-сериале «Чернобыль» от HBO — в публикации “Ъ”.