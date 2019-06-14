Еврокомиссия обнаружила российское вмешательство на выборах в Европарламент

Еврокомиссия считает, что «российские источники» прилагали усилия для дезинформации и влияния на избирателей в ходе недавних выборов в Европейский парламент. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии и ее внешнеполитического ведомства, который оказался в распоряжении Financial Times и должен быть опубликован сегодня, 14 июня.

«Собранные доказательства говорят о продолжительной и последовательной дезинформирующей деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и влияние на их предпочтения»,— говорится в докладе, на который ссылается издание. Речь идет об онлайн-активности предполагаемых недоброжелателей на сомнительных сайтах и в социальных сетях. Впрочем, выводов о том, кто мог стоять за распространением слухов и нелестной информации о ситуации в Евросоюзе, а также о том, кто координировал эту кампанию, в докладе не делается.

Тема возможного российского вмешательства во внутриполитические дела и выборный процесс за рубежом в последние пять лет то и дело поднимается в западных политических и экспертных кругах, а вслед за ними — в СМИ. Исследованием вероятных случаев дезинформации в Брюсселе даже занимается специальный отдел — оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force (относится к структурам внешнеполитической службы ЕС). «Благодаря нескольким громким случаям организованного Кремлем вмешательства, которые еще живы в нашей коллективной памяти, период предвыборных кампаний ЕС был омрачен тревожным ожиданием того, что Кремль каким-либо образом может попытаться повлиять и (или) подорвать избирательный процесс и в этот раз»,— говорилось в сообщении рабочей группы, опубликованном накануне выборов. Однако по итогам голосования в Европарламент, прошедшего в странах ЕС с 23 по 26 мая, о российском вмешательстве в выборы до сих пор никто не заявлял.

Об итогах выборов — в публикации “Ъ” «Европарламент расшатывают с обеих сторон».

Подробнее о подозрениях Еврокомиссии — в публикации “Ъ” «Европейские выборы обошлись без скоординированного вмешательства».

Евгений Хвостик, Галина Дудина