Президент Молдавии Додон обвинил Демпартию в подготовке его физического устранения

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия готовит его физическое устранение. «У меня есть информация об этом, из своих источников. Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента»,— заявил он в прямом эфире Национального общественного телеканала Moldova1 (цитата по «Интерфаксу»).

«У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера — сначала в Молдавии, потом вышли на бандитов в Одессе. Я все знаю, но я не уступлю»,— заявил господин Додон.

По его словам, Демпартия пытается отстранить его от власти любыми путями. «Они пытались через прокуратуру, через возбуждение уголовных дел. Однако, президента может отстранить от должности только парламент. Тогда они решили запугивать меня и членов моей семьи...» — заявил президент Молдавии.

Сейчас в Молдавии установилось двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») назначено новое правительство и уволены ключевые силовики.

Но правившая до сих пор Демпартия, чей лидер олигарх Владимир Плахотнюк с 2015 года руководит страной, не желает отдавать власть. Господин Плахотнюк назвал случившееся госпереворотом, а его сторонники установили палатки практически у всех министерств и обещают не допустить на рабочие места новых руководителей госструктур.

Новая молдавская власть, закрепившаяся в парламенте 8 июня, не может приступить к работе в главном здании правительства. Его, как и другие учреждения, контролирует Демпартия.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Молдавии установлен режим ожидания».

Премьер-министр Молдавии Майя Санду рассказала “Ъ” о том, кто в стране власть.

Подробнее читайте в интервью «"Им нужно уйти сейчас, потому что позже будет еще хуже для них"».