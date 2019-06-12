МВД: в акции в поддержку журналиста Голунова в Москве приняли участие 1200 человек

В несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве приняли участие 1200 человек, задержаны более 200 человек, говорится в сообщении столичного ГУВД. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли не менее 2,5 тыс. человек.

«Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек»,— говорится в сообщении.

Среди задержанных — журналисты “Ъ”, “Ъ FM”, «Ведомостей», «Медузы», «Новой газеты», «Дождя», «Таких дел», Lenta.ru, Reuters, Der Spiegel, «Эха Москвы» и других.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».