Патрушев не располагает информацией о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что ему неизвестно о причастности сотрудников ФСБ к делу журналиста Ивана Голунова, но если это действительно так — «они должны понести наказание».

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание»,— сказал господин Патрушев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков и отправили его под домашний арест.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности — правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В тот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

В среду, 12 июня, в Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».