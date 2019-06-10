Адвокат Чиков представил подтверждение отсутствия наркотиков в анализах Голунова

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков на своем канале в Telegram опубликовал фотографии фрагментов заключения медицинской экспертизы биологических материалов журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В документе говорится об отсутствии следов наркотиков в смывах с рук и ногтевых пластинах журналиста.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели» также сообщил, что тест Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным.

Журналист Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), он находится под домашним арестом. Журналист связывает уголовное преследование с его расследованием о том, как устроен ритуальный бизнес.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.