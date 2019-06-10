Военные Молдавии не планируют вмешиваться в политический кризис в стране

Минобороны Молдавии заявило, что национальная армия не будет вмешиваться в политический кризис в стране. В заявлении ведомства говорится, что, согласно конституции страны, «вооруженные силы подчинены воле народа, чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны».

«В то же время, согласно закону, руководство национальной оборонной системой является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционных органов государства, пока не существует четкой определенности в политической ситуации в стране. <…> Национальная армия продолжит свою деятельность, не участвуя в кризисе и оставаясь вне политических игр»,— уточняется в заявлении, опубликованном в Facebook.

8 июня пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду заняла пост премьер-министра республики. Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы неконституционными. Парламент Молдавии намерен продолжить работу, несмотря на указ о его роспуске.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Молдавление сработало».