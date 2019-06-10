Всемирный банк назвал ключевые риски для экономики России

По прогнозу Всемирного банка (ВБ), ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2%, с увеличением до 1,8% в 2019–2020 годах. Среди негативных факторов, которые могут помешать прогнозируемому росту,— новые санкции и падение цен на нефть. Соответствующие данные приводятся в опубликованном банком Докладе об экономике России.

Согласно докладу, в первом квартале 2019-го рост ВВП РФ замедлился. Этому способствовали рост ставки НДС, снижение нефтедобычи, а также «относительно жесткая денежно-кредитная политика и высокая база предыдущего года».

«Высокий уровень международных резервов, низкий уровень внешнего долга и гибкий валютный курс помогли России ограничить влияние волатильности на внешних рынках и смягчить внешние шоки. Новое бюджетное правило, благодаря которому повысилось ненефтегазовое сальдо счета текущих операций, также оказало поддержку российскому платежному балансу»,— считают эксперты.

В первом квартале продолжила снижение безработица, достигнув 4,8%. Уровень бедности в целом также снизился — с 13,3% в 2017 году до 12,9% в 2018-м. Это снижение было обусловлено увеличением основных источников доходов, зарплат и пенсий, поясняют авторы доклада.

Как пишет ВБ, росту российской экономики угрожает ряд факторов, среди которых — «возможность расширения экономических санкций, новые финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть». В числе положительных факторов эксперты назвали нацпроекты. Их влияние на экономику будет позитивным в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы, отмечают эксперты.

Напомним, ВБ снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% из-за сокращение нефтяной добычи. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превышает 2%. Как считают в Минфине, в случае экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП.

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