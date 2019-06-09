Лучшие материалы недели

Какие отходы будут перерабатывать на бывшем заводе по уничтожению химического оружия в Камбарке, кто намерен купить имущество «Воткинских городских электрических сетей», что говорят банки на жалобы предпринимателей, чьи счета оказались заблокированными и кто намерен участвовать в дополнительных выборах в госсовет Удмуртии — в подборке за неделю.

Камбарка переходит на другой класс опасности

Проект перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии в комплекс по переработке отходов I-II классов опасности будет представлен на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Власти Удмуртии говорят, что участие в этом федеральном проекте позволит создать около 300 новых рабочих мест и инженерную инфраструктуру. Предполагается ли строительство социальных объектов, как это было в Кизнере в рамках программы по уничтожению химоружия, пока неизвестно. Тема вызвала широкое обсуждение в социальных сетях, пользователи высказывают сомнения в безопасности объекта. Эксперты говорят, что при отсутствии разработанной документации сложно дать оценку будущему комплексу, но без участия местных жителей решение по строительству принимать нельзя. Подробнее в материале.

Сплетут сети

Предстоящую сделку по приобретению электросетевого комплекса, принадлежащего МУП «Воткинские городские электрические сети» в Удмуртии, одобрил совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Цена сделки должна составить не более 306,1 млн руб. без учета НДС. Ранее решение о продаже имущества предприятия, занимающегося обеспечением электроснабжения в Воткинске, приняли городские власти. Для «МРСК Центра и Приволжья» это вторая крупная сделка по приобретению электросетевого комплекса в Удмуртии за последний год в рамках планов по консолидации такого рода активов. В декабре 2018 года компания заключила сделку по покупке первой части имущества АО «Ижевские электрические сети». Подробнее в материале.

Спор не закрыли

Предприниматели Удмуртии продолжают жаловаться на блокировку счетов в банках по неизвестным для них причинам. По данным представителей местных кредитных организаций, сегодня в регионе блокируется порядка 30% имеющихся счетов. Однако некоторые участники рынка считают, что доля заблокированных счетов значительно выше. Во время встречи с бизнесменами банки республики дали рекомендации о том, как не попасть в «черный список» и не стать «нежелательными клиентами». Однако сами предприниматели, а также юристы и аудиторы на фоне проблем в миллионы рублей считают, что этого недостаточно и за потерянные время и деньги банки нужно привлекать к ответственности. Подробнее в материале.

Умный, как остановка

В Ижевске запустят пилотный проект по установке современных остановочных комплексов. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, семь новых павильонов на улицах столицы Удмуртии появятся до середины сентября. Два из них стоимостью 1,6 млн руб. будут оснащены элементами «умного города». Ранее власти уже делали попытки найти инвестора под строительство «умных остановок», но тогда Предварительные расчеты показали, что проект будет нерентабельным. Нынешний проект по остановкам город финансирует из собственных средств. Эксперты отмечают, что такие инициативы должны реализовываться в рамках ГЧП. Подробнее в материале.

Двухмандатная миссия

Центральная избирательная комиссия Удмуртии назначила дополнительные выборы депутатов госсовета республики в двух одномандатных округах. Места в парламенте региона освободились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов от «Единой России». Оппозиционные парламентские партии намерены побороться за них, при этом они признают, что сохранение этих двух мандатов для доминирующей в госсовете фракции остается принципиальным вопросом. Подробнее в материале.