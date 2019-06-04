Спор не закрыли

Предприниматели Удмуртии продолжают жаловаться на блокировку счетов в банках по неизвестным для них причинам. По данным представителей местных кредитных организаций, сегодня в регионе блокируется порядка 30% имеющихся счетов. Однако некоторые участники рынка считают, что доля заблокированных счетов значительно выше. Во время встречи с бизнесменами банки республики дали рекомендации о том, как не попасть в «черный список» и не стать «нежелательными клиентами». Однако сами предприниматели, а также юристы и аудиторы на фоне проблем в миллионы рублей считают, что этого недостаточно и за потерянные время и деньги банки нужно привлекать к ответственности.

Региональное отделение «Опоры России» на площадке удмуртской торгово-промышленной платы организовало круглый стол на тему приостановки банковских операций. Блокировка счетов банками стала одной из самых обсуждаемых тем среди предпринимателей Удмуртии еще в прошлом году. Однако с тех пор ситуация практически не изменилась, говорят участники рынка. Бизнесмены отмечают, что банковский счет могут заблокировать абсолютно по разным причинам, а вернуться к нормальному обслуживанию зачастую можно лишь через суд. Предпринимателям региона во время встречи сотрудники кредитных организаций пояснили, как избежать блокировки счетов.

Как сообщили представители нацбанка по Удмуртии, предполагается, что отказ от обслуживания возможен только в случае, если у банка есть основания полагать, что финансовая операция совершается для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. «В то же время предприниматели не всегда понимают причины так называемых блокировок и зачастую склонны связывать любые проблемы, возникающие при ограничениях на перевод средств, с применением «антиотмывочного» законодательства. Между тем, по подсчетам экспертов, более чем в половине случаев (56%) в России причиной блокировок были вопросы, не относящиеся к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а связанные с налоговыми требованиями»,— отметили в нацбанке Удмуртии.

Так, среди основных рекомендаций представителей банков о том, как не стать «нежелательными клиентами» стали оплата налогов по расчетному счету, минимизирование снятия наличных — использование безналичного расчета, полное указание назначение платежа, оплата НДФЛ, своевременное предоставление документов в банк по запросу и внесение личной выручки на счет.

«Мы должны вам доверять, чтобы потом не нести ответственность перед Центральным банком, так как это в том числе и наш регулятор. Поэтому при принятии ответственного решения об отказе клиенту мы учитываем совокупность факторов, и, как правило, это три-четыре признака. Поверьте, мы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы клиенты продолжили обслуживание в нашем банке»,— пояснила представитель одного из банков.

По данным местных кредитных организаций, сегодня блокируется порядка 30% имеющихся у банков счетов. Однако некоторые представители бизнес-сообщества считают, что их доля значительно выше. Кроме того, во время встречи предприниматели Удмуртии выразили недовольство тем, что им лично никто не поясняет, чем руководствуются банки, когда блокируют счета. «45 тысяч предпринимателей в Удмуртии. Сколько памяток за последние полгода вы дали в руки предпринимателям? Нужно информировать всех, беда общая. Пока этого не поймем, ничего не изменится. Мы тогда и через полгода соберемся и будем находиться на той же стадии, что и сейчас»,—возмутился один из бизнесменов.

Некоторые участники встречи во время обсуждения проблемы отметили, что перечисление критериев не дает бизнесу понимания банковской политики. «Дайте не просто ряд критериев, а разбалловку, к примеру, что вот этот критерий существенный, а вот эти несущественные, но если три-четыре несущественных соберутся, то они будут уже рассматриваться как один существенный. Сейчас кажется, что это просто наобум. И какая ответственность у банка? У моего клиента сейчас 6,5 млн руб. штрафа по тендерным договорам, потому что банк посчитал, что эта операция сомнительная, хотя на самом деле были предоставлены все документы. В итоге были принесены извинения, но 6,5 млн руб. моему клиенту кто вернет? Банк? Это будут выяснять в судебном порядке, а это время и деньги»,— отметила аудитор Гузель Гибадуллина.

По словам предпринимателей, сегодня доля прямых и косвенных налогов у ИП может достигать более 50%, поэтому некоторые выкручиваются «переходя на непонятные схемы и обнал». Руководитель юридической компании «Дефакто» Вадим Алибалаев называет сложившуюся ситуацию неопределенной, в законодательстве не прописаны ограничения по работе с наличными средствами. «Что прямо не запрещено, то разрешено. Если у меня есть интеллектуальные возможности, и я могу оптимизировать налогообложение, то на сегодняшний момент это поставлено таким образом, что оптимизируешь – нарушитель, есть наличка – нарушитель, хотя все знают, что у любой компании есть так называемый рабочий нал»,— считает господин Алибалаев.

Как отмечает технический директор и сооснователь британо-российской компании в сфере цифровой финансовой безопасности «Cybertonica» Сергей Вeльц, не исключено, что со временем ситуация может наладиться. «ЦБ в курсе проблемы, регулирование рынка постепенно придет в норму. Инициативы типа OpenBanking также должны улучшить ситуацию на технологическом уровне. В худшем случае ситуация решится сама собой: предприятия, страдающие от ложных блокировок потеряют деньги, перейдут в крупные банки. При этом можно ожидать негативных последствий: конкуренция снизится, стоимость банковских услуг возрастет для бизнеса, который, в свою очередь повысит цену сервиса для потребителей»,— считает господин Вельц.

Оксана Мымрина