Двухмандатная миссия

Центральная избирательная комиссия Удмуртии назначила дополнительные выборы депутатов госсовета республики в двух одномандатных округах. Места в парламенте региона освободились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов от «Единой России». Оппозиционные парламентские партии намерены побороться за них, при этом они признают, что сохранение этих двух мандатов для доминирующей в госсовете фракции остается принципиальным вопросом.

Центризбирком Удмуртии назначил на 8 сентября дополнительные выборы депутатов госсовета республики шестого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 7 и Молодежному одномандатному избирательному округу № 12. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Ранее были досрочно прекращены полномочия депутатов от «Единой России» Сергея Клементьева и Сергея Панова. Господин Панов, избравшийся на дополнительных выборах в госсовет в сентябре 2018 года, сдал мандат в апреле 2019 года, т.к. был назначен главным федеральным инспектором по Удмуртии.

Господин Клементьев отказ от мандата официально не пояснял. До апреля 2018 года он возглавлял АО «Ижевские электрические сети», а в мае был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре 2018 года Первомайский районный суд Ижевска прекратил уголовное дело в отношении господина Клементьева и назначил ему судебный штраф в размере 70 тыс. руб. Как было установлено следствием и судом, в период с середины февраля по конец ноября 2017 года господин Клементьев за счет средств фонда оплаты труда предприятия выплатил двум фиктивно трудоустроенным работникам 669 тыс. руб. Также он издал указ об изменении штатного расписания — введении ставки сотрудника, чтобы привлечь его к организации и проведения своей предвыборной кампании. Также бывший гендиректор дал указание премировать 120 работников, принявших участие в предвыборной кампании, под видом поощрения за проделанную работу по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

«Единая Россия», имеющая большинство в госсовете Удмуртии — 49 из 60 мандатов, уже определилась с кандидатами для выдвижения. Праймериз, проходившие 26 мая, выиграли управляющий директор АО «Концерн "Калашников"» Дмитрий Тарасов и помощник гендиректора по стратегическому развитию АО «ИЭМЗ "Купол"» Алексей Перминов. Еще до предварительного голосования эксперты не сомневались, что именно они как представители ключевых предприятий будут выдвинуты от «Единой России» на дополнительных выборах.

Другие парламентские партии также намерены побороться за два освободившихся мандата. В настоящее время в госсовете Удмуртии пять депутатов представляют КПРФ и по два — ЛДПР и «Справедливую Россию». «Мы участвовать будем, но система выборов сами знаете какая, здесь никто прогнозов не дает, получится победить или нет. С кандидатами мы еще не определились, время есть, успеем»,— сообщил первый секретарь удмуртского рескома КПРФ, депутат госсовета Удмуртии Владимир Бодров.

Координатор ЛДПР в Удмуртии и руководитель фракции в республиканском парламенте Тимур Ягафаров рассказал, что региональное отделение определится с кандидатами на конференции в ближайшие недели. «Будем работать, насколько хватит сил, но мы сегодня понимаем, что для партии власти вопрос победы на дополнительных выборах тоже принципиальный. Они, как и на предыдущих допвыборах, мобилизуют все свои силы, будут сушить явку, мобилизуют административный ресурс и якорный электорат. В неравном бою будем стараться победить»,— сказал господин Ягафаров.

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» и фракции в госсовете Удмуртии Фарид Юнусов сообщил, что вероятные кандидаты уже отобраны, ожидается их утверждение в Москве, фамилии он не назвал, добавив, что партия всегда идет на выборы «с расчетом на победу».

Михаил Красильников