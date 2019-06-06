Сплетут сети

Предстоящую сделку по приобретению электросетевого комплекса, принадлежащего МУП «Воткинские городские электрические сети» в Удмуртии, одобрил совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Цена сделки должна составить не более 306,1 млн руб. без учета НДС. Ранее решение о продаже имущества предприятия, занимающегося обеспечением электроснабжения в Воткинске, приняли городские власти. Для «МРСК Центра и Приволжья» это вторая крупная сделка по приобретению электросетевого комплекса в Удмуртии за последний год в рамках планов по консолидации такого рода активов. В декабре 2018 года компания заключила сделку по покупке первой части имущества АО «Ижевские электрические сети».

Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» большинством голосов (7 из 11) одобрил сделку по приобретению имущества муниципального предприятия «Воткинские городские электрические сети» (ВГЭС) в Удмуртии. Об этом сообщается в отчете на сервере раскрытия информации. В состав приобретаемого имущества включено «движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, а также иные объекты основных средств необходимые для обеспечения передачи, распределения электрической энергии».

Цена сделки не должна превысить рыночную стоимость имущества, определенную оценочной организацией ООО «ЛАИР», в размере 306,1 млн руб. без учета НДС. Заключение договора купли-продажи имущества планируется по итогам участия в торгах.

Анализ финансового состояния ВГЭС перед возможной приватизацией предприятия в феврале 2018 года провела Корпорация развития Удмуртии. В апреле 2019 года городские власти приняли решение об объединения ВГЭС с МУП «Благоустройство» и продаже всего электросетевого комплекса, включая ЛЭП и трансформаторные станции. Оно было одобрено депутатами городской думы. Тогда глава Воткинска Алексей Заметаев объяснил решение тем, что предприятие в настоящее время не приносит городу большой прибыли. В 2018 году муниципальный бюджет получил от ВГЭС 700 тыс. руб. С учетом дополнительной финансовой поддержки ВГЭС давало в год около 1,1 млн руб., еще около 1 млн руб. поступало в виде налогов. Продажа имущества по оценочной стоимости в 306 млн руб. могла бы решить ряд проблем, средства планируют направить на ремонт соцобъектов. «В списке на ремонт почти 60 объектов. На это требуется примерно 254 млн руб. У нас сегодня в школах кровли текут, в детских садах дырявые окна, рвутся сети. Понятно, что, приняв такое решение, мы не проснемся в новом городе. Но это сложная и кропотливая работа, и ее надо начинать»,— говорил в апреле глава города.

Некоторые местные общественники выступили против продажи имущества ВГЭС и выходили с инициативой провести по этому поводу в Воткинске референдум, но городская дума ее отклонила.

«МРСК Центра и Приволжья» — дочернее предприятие «Россетей» — господин Заметаев называл наиболее вероятным покупателем имущества ВГЭС.По его словам, обеспечением электроэнергии в городе занимаются четыре-пять предприятий, в том числе МРСК. Он также уверил, что сделка не отразится на стоимости коммунальных услуг для жителей: повышение тарифов будет, как и прежде, проводиться в соответствии с установленными государством нормами.

В администрации Воткинска не смогли оперативно прокомментировать решение совета директоров «МРСК Центра и Приволжья».

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее отмечал, что «МРСК Центра и Приволжья» таким образом продолжит централизацию электросетевого комплекса республики. В регионе работает филиал компании «Удмуртэнерго». «Мы подписали огромное инвестиционное соглашение с ПАО "Россети" и МРСК. Более 20 млрд руб. будет вложено в электросетевой комплекс Удмуртии за ближайшие годы»,— заявил в апреле господин Бречалов.

В конце декабря 2018 года «МРСК Центра и Приволжья» заключило соглашение о приобретении за 2,16 млрд руб. 80% имущества «Ижевских электрических сетей», 100% акций которого принадлежит муниципалитету Ижевска. Остальную часть имущества планировалось приобрести после дополнительной оценки в мае 2019 года. В настоящее время оно сдано в аренду «МРСК Центра и Приволжья». Ожидалось, что вторая сделка по ИЭС будет совершена летом. В целом от продажи имущества предприятия городские власти намеревались выручить около 3 млрд руб. Они должны пойти на ремонт соцобъектов в городе и погашение некоторых кредитов муниципалитета.

Директор института «Цифровая экономика» ИжГТУ Раиль Галиахметов отмечает, что консолидация электросетевого комплекса государственной компанией стратегически правильное решение. «Я сторонник того, что отдельные крупные предприятия отрасли, электросети должны оставаться в руках государства. Никакой выгоды проведенная в прошлом приватизация энергетической системы стране не дала, только наплодили бюрократические структуры. Объединение электросетей под одной госкомпанией — это более оптимальное решение с точки зрения стратегия развития», — говорит господин Галиахметов.

Михаил Красильников