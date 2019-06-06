Козак: репутация России не пострадала из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что инцидент с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» не нанес серьезного ущерба репутации России. Такой вывод он сделал после обсуждения ситуации с потребителями российской нефти. Ранее о наличии репутационного ущерба поспорили «Роснефть» и «Транснефть».

«Потому что это техническая проблема, от которой в такой сложной системе, как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован»,— заявил господин Козак в интервью НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все может быть, поэтому они с пониманием относятся. В принципе все потребители ждут, чтобы мы скорее решили эту проблему, изъяли загрязненную нефть из трубы»,— сказал Дмитрий Козак.

Он добавил, что ему неизвестно о случаях, чтобы кто-то отказался от заключения контрактов на поставку российской нефти из-за ситуации с «Дружбой». «Эту ситуацию мы урегулируем. Понятно, что в конечном итоге несет ответственность "Транснефть", но они очень адекватно и с большим пониманием относится ко всем претензиям»,— заявил вице-премьер.

Накануне, 4 июня, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ситуация с загрязнением трубопровода «Дружба» оказала негативное влияние на предприятия компании и в целом нефтяную промышленность России. «Транснефть» на это ответила, что речи о вытеснении и замещении российской нефти не идет.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже выяснилось, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержали четырех человек.

Подробнее о выступлении Игоря Сечина — в материале “Ъ” «"Роснефти" нужны льготы и больше добычи».

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Хлорная нефть оказалась не столь ущербной».