Врач прописал себе сцену

Розенбаум неоднократно говорил о своих еврейских корнях и называл себя «россиянином еврейской национальности». При этом в религиозной еврейской традиции его не воспитывали. Артист вспоминал, что вырос в советской атеистической среде, не соблюдал иудаизм и не ходил в синагогу. По его словам, даже его отец впервые пришел в синагогу уже в 81 год. Сам Розенбаум разделяет веру и религию. Он называл себя «не очень религиозным, но абсолютно верующим» человеком и говорил о вере в высший разум. В разные годы музыкант также признавался, что христианство ему культурно ближе и понятнее иудаизма, хотя к какой-либо конфессии себя однозначно не относил. Еврейская тема при этом постоянно присутствует в его творчестве — рядом с одесскими мотивами, казачьими песнями, военной и петербургской темами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости