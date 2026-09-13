Врач прописал себе сцену
Петербургскому музыканту Александру Розенбауму исполнилось 75 лет
13 сентября Александру Розенбауму исполнилось 75 лет. Уроженец Ленинграда известен как автор «Вальса-бостона», «Гоп-стопа», «Черного тюльпана» и десятков других песен, но его биография не ограничивается сценой. Он окончил Первый государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, работал врачом скорой помощи, ездил в Афганистан, занимался бизнесом, был депутатом Госдумы и участвовал в общественных проектах. Подробнее о жизни и карьере Александра Розенбаума — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
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