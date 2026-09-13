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Врач прописал себе сцену

Петербургскому музыканту Александру Розенбауму исполнилось 75 лет

13 сентября Александру Розенбауму исполнилось 75 лет. Уроженец Ленинграда известен как автор «Вальса-бостона», «Гоп-стопа», «Черного тюльпана» и десятков других песен, но его биография не ограничивается сценой. Он окончил Первый государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, работал врачом скорой помощи, ездил в Афганистан, занимался бизнесом, был депутатом Госдумы и участвовал в общественных проектах. Подробнее о жизни и карьере Александра Розенбаума — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
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Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого Ленинградского медицинского института Якова Розенбаума и Софьи Миляевой. В 1952 году родители окончили вуз и по распределению уехали в Зыряновск в Восточный Казахстан

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого Ленинградского медицинского института Якова Розенбаума и Софьи Миляевой. В 1952 году родители окончили вуз и по распределению уехали в Зыряновск в Восточный Казахстан

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Отец стал урологом, впоследствии возглавил городскую больницу, мать работала акушером-гинекологом. Там же в 1956 году родился младший сын Владимир. Через несколько лет семья вернулась в Ленинград. Большую роль в детстве Александра сыграла бабушка Анна Артуровна. Розенбаум называл ее близким другом и вспоминал, что именно она одной из первых разглядела в нем музыкальные способности

Отец стал урологом, впоследствии возглавил городскую больницу, мать работала акушером-гинекологом. Там же в 1956 году родился младший сын Владимир. Через несколько лет семья вернулась в Ленинград. Большую роль в детстве Александра сыграла бабушка Анна Артуровна. Розенбаум называл ее близким другом и вспоминал, что именно она одной из первых разглядела в нем музыкальные способности

Фото: из личного архива А. Розенбаума / artist-production.de

Младший брат Розенбаума Владимир тоже стал врачом и работал на скорой помощи. В июне 2005 года он умер. В программу «Я вижу свет» Розенбаум включил несколько посвященных ему песен. В одноименный альбом вошли «Прости меня» и «Июльский блюз для брата и саксофона». Пресса писала, что весь концерт воспринимался как диалог артиста с ушедшим братом

Младший брат Розенбаума Владимир тоже стал врачом и работал на скорой помощи. В июне 2005 года он умер. В программу «Я вижу свет» Розенбаум включил несколько посвященных ему песен. В одноименный альбом вошли «Прости меня» и «Июльский блюз для брата и саксофона». Пресса писала, что весь концерт воспринимался как диалог артиста с ушедшим братом

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Детство Розенбаума прошло в центре Ленинграда — у Невского проспекта и улицы Марата. Позднее он вспоминал дом 102–104 по Невскому и девять соединенных между собой дворов, где собирались десятки подростков. Ленинградская география затем постоянно возвращалась в его песнях. На фото: компания молодежи 1960-х годов во дворах Невского проспекта

Детство Розенбаума прошло в центре Ленинграда — у Невского проспекта и улицы Марата. Позднее он вспоминал дом 102–104 по Невскому и девять соединенных между собой дворов, где собирались десятки подростков. Ленинградская география затем постоянно возвращалась в его песнях. На фото: компания молодежи 1960-х годов во дворах Невского проспекта

Фото: Сергей Трекало / pastvu.com

Музыкой Розенбаум начал заниматься в пять лет. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, позднее учился в вечернем музыкальном училище по классу джазовой аранжировки. Гитару в основном осваивал самостоятельно, стихи начал писать еще подростком.

Музыкой Розенбаум начал заниматься в пять лет. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, позднее учился в вечернем музыкальном училище по классу джазовой аранжировки. Гитару в основном осваивал самостоятельно, стихи начал писать еще подростком.

Фото: из личного архива А. Розенбаума / ruwiki.ru

В 1968 году Розенбаум поступил в Первый Ленинградский медицинский институт. Во время учебы его отчислили. Некоторое время он работал в больнице, был признан негодным к военной службе из-за зрения, а затем восстановился в вузе. В 1974 году Розенбаум окончил институт с дипломом врача-терапевта общего профиля и специализацией по анестезиологии и реаниматологии. После института Розенбаум несколько лет работал врачом скорой помощи. Медицинская тема позднее неоднократно появлялась в его песнях, в том числе в «Песне врача скорой помощи». Сам артист говорил, что без полученного в медицине опыта не состоялся бы и как автор песен

В 1968 году Розенбаум поступил в Первый Ленинградский медицинский институт. Во время учебы его отчислили. Некоторое время он работал в больнице, был признан негодным к военной службе из-за зрения, а затем восстановился в вузе. В 1974 году Розенбаум окончил институт с дипломом врача-терапевта общего профиля и специализацией по анестезиологии и реаниматологии. После института Розенбаум несколько лет работал врачом скорой помощи. Медицинская тема позднее неоднократно появлялась в его песнях, в том числе в «Песне врача скорой помощи». Сам артист говорил, что без полученного в медицине опыта не состоялся бы и как автор песен

Фото: ТАСС

До сольной карьеры Розенбаум участвовал в институтской самодеятельности и выступал в музыкальных коллективах. Среди них в разные годы были «Аргонавты», «Адмиралтейство», «Шестеро молодых» и «Пульс». Короткое время во время работы в ансамбле он использовал псевдоним Аяров — чтобы отделить эту деятельность от собственных выступлений. На фото: 12 апреля 1982 года Розенбаум вместе с ансамблем «Братья Жемчужные» записал программу «Памяти Аркадия Северного». Музыкантов собрал у себя дома ленинградский коллекционер Сергей Маклаков. До этого Розенбаум с «Братьями Жемчужными» не работал, а сами музыканты не знали его песен. Всю запись сделали за восемь часов

До сольной карьеры Розенбаум участвовал в институтской самодеятельности и выступал в музыкальных коллективах. Среди них в разные годы были «Аргонавты», «Адмиралтейство», «Шестеро молодых» и «Пульс». Короткое время во время работы в ансамбле он использовал псевдоним Аяров — чтобы отделить эту деятельность от собственных выступлений. На фото: 12 апреля 1982 года Розенбаум вместе с ансамблем «Братья Жемчужные» записал программу «Памяти Аркадия Северного». Музыкантов собрал у себя дома ленинградский коллекционер Сергей Маклаков. До этого Розенбаум с «Братьями Жемчужными» не работал, а сами музыканты не знали его песен. Всю запись сделали за восемь часов

Фото: Архив ансамбля «Братья Жемчужные» / biography.wikireading.ru

Известность пришла к Розенбауму еще до большой сцены и регулярных телеэфиров. Его записи расходились на магнитофонных пленках и переписывались из рук в руки. Поэтому к началу профессиональной сольной карьеры у музыканта уже была аудитория в разных городах СССР. На фото: Александр Розенбаум на одном из домашних концертов в квартире Надежды Смыгиной в 1983 году

Известность пришла к Розенбауму еще до большой сцены и регулярных телеэфиров. Его записи расходились на магнитофонных пленках и переписывались из рук в руки. Поэтому к началу профессиональной сольной карьеры у музыканта уже была аудитория в разных городах СССР. На фото: Александр Розенбаум на одном из домашних концертов в квартире Надежды Смыгиной в 1983 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Одной из самых узнаваемых ранних песен Розенбаума стал «Гоп-стоп». Уголовный жаргон, одесские интонации и криминальные персонажи занимали заметное место в его раннем репертуаре. Из-за этого за музыкантом надолго закрепилась репутация автора «блатных» песен, хотя сам он подобное определение своего творчества считал слишком узким. Один из героев одесского цикла Розенбаума — вор Сэмен. Он появляется сразу в нескольких песнях: «Я — Сэмен, в законе вор», «Сэмен, не трожь, не пачкайся, не надо» и «Сватовство Сэмена». В этом же песенном мире появляются Молдаванка и герой Исаака Бабеля Беня Крик. На фото: Александр Розенбаум в 1984 году

Одной из самых узнаваемых ранних песен Розенбаума стал «Гоп-стоп». Уголовный жаргон, одесские интонации и криминальные персонажи занимали заметное место в его раннем репертуаре. Из-за этого за музыкантом надолго закрепилась репутация автора «блатных» песен, хотя сам он подобное определение своего творчества считал слишком узким. Один из героев одесского цикла Розенбаума — вор Сэмен. Он появляется сразу в нескольких песнях: «Я — Сэмен, в законе вор», «Сэмен, не трожь, не пачкайся, не надо» и «Сватовство Сэмена». В этом же песенном мире появляются Молдаванка и герой Исаака Бабеля Беня Крик. На фото: Александр Розенбаум в 1984 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Однозначно определить жанр Розенбаума оказалось непросто даже ему самому. В его репертуаре соседствуют городской романс, рок, казачьи и военные песни, одесский фольклор и произведения, выросшие из традиции уголовной песни. Артист говорил, что и сам не знает, к какому жанру его следует относить, разве что к одноименному жанру «Розенбаум». На фото: Александр Розенбаум в электричке в 1983 году

Однозначно определить жанр Розенбаума оказалось непросто даже ему самому. В его репертуаре соседствуют городской романс, рок, казачьи и военные песни, одесский фольклор и произведения, выросшие из традиции уголовной песни. Артист говорил, что и сам не знает, к какому жанру его следует относить, разве что к одноименному жанру «Розенбаум». На фото: Александр Розенбаум в электричке в 1983 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Одним из этапов перехода на профессиональную сцену стала работа с Альбертом Асадуллиным. В 1980 году тот создал при «Ленконцерте» ансамбль «Пульс», в репертуаре которого появились песни Розенбаума. Сам автор также выступал в составе коллектива как гитарист. 14 октября 1983 года Розенбаум дал первый сольный концерт в ленинградском Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского. К этому времени его песни уже несколько лет ходили по стране в магнитофонных записях. Сольные выступления постепенно стали основной частью его музыкальной карьеры

Одним из этапов перехода на профессиональную сцену стала работа с Альбертом Асадуллиным. В 1980 году тот создал при «Ленконцерте» ансамбль «Пульс», в репертуаре которого появились песни Розенбаума. Сам автор также выступал в составе коллектива как гитарист. 14 октября 1983 года Розенбаум дал первый сольный концерт в ленинградском Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского. К этому времени его песни уже несколько лет ходили по стране в магнитофонных записях. Сольные выступления постепенно стали основной частью его музыкальной карьеры

Фото: Засеев В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К середине 1980-х Розенбаум уже активно гастролировал по СССР и выступал на крупных площадках. Переход от домашних и магнитофонных записей к профессиональной сцене занял всего несколько лет. При этом основу большинства выступлений по-прежнему составляли голос, гитара и авторский текст

К середине 1980-х Розенбаум уже активно гастролировал по СССР и выступал на крупных площадках. Переход от домашних и магнитофонных записей к профессиональной сцене занял всего несколько лет. При этом основу большинства выступлений по-прежнему составляли голос, гитара и авторский текст

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

В 1980-е Розенбаум неоднократно ездил в Афганистан и выступал перед советскими военнослужащими. Еще до одной из поездок он написал песню «В горах Афгани», но после увиденного, по собственным словам, перестал ее исполнять: реальная война слишком отличалась от того, как он представлял ее раньше. В 1987 году вышла пластинка «Дорога длиною в жизнь» с песнями «Караван», «В горах Афгани» и «Монолог пилота “Черного тюльпана”»

В 1980-е Розенбаум неоднократно ездил в Афганистан и выступал перед советскими военнослужащими. Еще до одной из поездок он написал песню «В горах Афгани», но после увиденного, по собственным словам, перестал ее исполнять: реальная война слишком отличалась от того, как он представлял ее раньше. В 1987 году вышла пластинка «Дорога длиною в жизнь» с песнями «Караван», «В горах Афгани» и «Монолог пилота “Черного тюльпана”»

Фото: ТАСС

«Монолог пилота “Черного тюльпана”» стал одной из самых известных песен Розенбаума об Афганистане. Ее герой — летчик, выполняющий рейсы с телами погибших советских военнослужащих. Песня вошла в выпущенную в 1987 году пластинку «Дорога длиною в жизнь». Военная тема у Розенбаума не ограничилась Афганистаном. Он писал о Великой Отечественной войне, блокаде и памяти погибших. Среди таких песен — «А может, не было войны?», «На Дороге жизни» и «Бабий Яр». На фото: Александр Розенбаум в 1986 году

«Монолог пилота “Черного тюльпана”» стал одной из самых известных песен Розенбаума об Афганистане. Ее герой — летчик, выполняющий рейсы с телами погибших советских военнослужащих. Песня вошла в выпущенную в 1987 году пластинку «Дорога длиною в жизнь». Военная тема у Розенбаума не ограничилась Афганистаном. Он писал о Великой Отечественной войне, блокаде и памяти погибших. Среди таких песен — «А может, не было войны?», «На Дороге жизни» и «Бабий Яр». На фото: Александр Розенбаум в 1986 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Петербургская география проходит через творчество Розенбаума на протяжении всей его карьеры. «Прогулка по Невскому», «Лиговка», «Вальс на Лебяжьей канавке», «Налетела грусть» — город в его песнях часто появляется через конкретные улицы, дворы и маршруты. На фото: Александр Розенбаум на одном из домашних концертов в 1983 году

Петербургская география проходит через творчество Розенбаума на протяжении всей его карьеры. «Прогулка по Невскому», «Лиговка», «Вальс на Лебяжьей канавке», «Налетела грусть» — город в его песнях часто появляется через конкретные улицы, дворы и маршруты. На фото: Александр Розенбаум на одном из домашних концертов в 1983 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Отдельную часть репертуара Розенбаума составили казачьи песни. В альбом «Казачьи песни» 1988 года вошли «Песня красных конников», «Кубанская казачья», «Есаул молоденький», «Казачья», «На Дону, на Доне» и другие композиции

Отдельную часть репертуара Розенбаума составили казачьи песни. В альбом «Казачьи песни» 1988 года вошли «Песня красных конников», «Кубанская казачья», «Есаул молоденький», «Казачья», «На Дону, на Доне» и другие композиции

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Одесса стала еще одним постоянным адресом в песнях Розенбаума. Артист много раз бывал в городе и создал целый цикл с одесскими персонажами, топонимами и речевыми интонациями. В нем соседствуют Молдаванка, Привоз, герои Бабеля и придуманный Розенбаумом Сэмен

Одесса стала еще одним постоянным адресом в песнях Розенбаума. Артист много раз бывал в городе и создал целый цикл с одесскими персонажами, топонимами и речевыми интонациями. В нем соседствуют Молдаванка, Привоз, герои Бабеля и придуманный Розенбаумом Сэмен

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

В 1994 году Розенбаум принимал участие в продвижении бренда Nike в Петербурге. На Невском проспекте открылся фирменный магазин компании, а на презентации продукции Nike в Юсуповском дворце присутствовал мэр города Анатолий Собчак. Розенбаума тогда представляли как одного из совладельцев, однако много лет спустя артист рассказал, что доли в бизнесе не имел и участвовал в проекте по просьбе предпринимателя Шабтая Калмановича

В 1994 году Розенбаум принимал участие в продвижении бренда Nike в Петербурге. На Невском проспекте открылся фирменный магазин компании, а на презентации продукции Nike в Юсуповском дворце присутствовал мэр города Анатолий Собчак. Розенбаума тогда представляли как одного из совладельцев, однако много лет спустя артист рассказал, что доли в бизнесе не имел и участвовал в проекте по просьбе предпринимателя Шабтая Калмановича

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2003 году Розенбаум вместе с деловым партнером Надеждой Любиной открыл в Петербурге пивную «Толстый фраер», которая позднее превратилась в сеть. Музыкант придумал концепцию «ностальгического бара» и участвовал в составлении меню. Название заведения отсылало к его собственной песне «Фраер, толстый фраер»

В 2003 году Розенбаум вместе с деловым партнером Надеждой Любиной открыл в Петербурге пивную «Толстый фраер», которая позднее превратилась в сеть. Музыкант придумал концепцию «ностальгического бара» и участвовал в составлении меню. Название заведения отсылало к его собственной песне «Фраер, толстый фраер»

Фото: ТАСС

В 1995 году Розенбаума включили в петербургскую региональную группу «Блока Ивана Рыбкина» на выборах в Госдуму. Как тогда писал «Ъ», после возвращения с гастролей музыкант обнаружил свое имя в избирательном списке и взял самоотвод. Депутатом Госдумы он станет восемь лет спустя в 2003 году. Розенбаум был избран депутатом Государственной думы IV созыва от «Единой России». Он стал заместителем председателя комитета по культуре и оставался депутатом до окончания созыва в 2007 году. На следующих выборах Розенбаум уже не баллотировался

В 1995 году Розенбаума включили в петербургскую региональную группу «Блока Ивана Рыбкина» на выборах в Госдуму. Как тогда писал «Ъ», после возвращения с гастролей музыкант обнаружил свое имя в избирательном списке и взял самоотвод. Депутатом Госдумы он станет восемь лет спустя в 2003 году. Розенбаум был избран депутатом Государственной думы IV созыва от «Единой России». Он стал заместителем председателя комитета по культуре и оставался депутатом до окончания созыва в 2007 году. На следующих выборах Розенбаум уже не баллотировался

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1999 году Розенбаум вместе с Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отправился в экспедицию по Амазонке. Позднее они вместе выступали, в том числе исполняли песню, придуманную во время этой поездки. Александра Розенбаума и Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) много лет связывали дружеские и творческие отношения. После 2014 года их публичные оценки российско-украинского конфликта разошлись. Розенбаум при этом говорил о Макаревиче (признан Минюстом РФ иностранным агентом) как о близком человеке, отделяя политические разногласия от личных отношений

В 1999 году Розенбаум вместе с Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отправился в экспедицию по Амазонке. Позднее они вместе выступали, в том числе исполняли песню, придуманную во время этой поездки. Александра Розенбаума и Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) много лет связывали дружеские и творческие отношения. После 2014 года их публичные оценки российско-украинского конфликта разошлись. Розенбаум при этом говорил о Макаревиче (признан Минюстом РФ иностранным агентом) как о близком человеке, отделяя политические разногласия от личных отношений

Фото: ТАСС

В 2004 году в Челябинске на улице Кирова установили памятник песне Александра Розенбаума «Черный тюльпан». Инициатором установки монумента в начале 2000-х годов выступил мэр Челябинска Вячеслав Тарасов, скульптуру создал местный художник и скульптор Александр Коктеев. Сам певец памятник одобрил

В 2004 году в Челябинске на улице Кирова установили памятник песне Александра Розенбаума «Черный тюльпан». Инициатором установки монумента в начале 2000-х годов выступил мэр Челябинска Вячеслав Тарасов, скульптуру создал местный художник и скульптор Александр Коктеев. Сам певец памятник одобрил

Фото: Ural-66 / Wikimedia Commons

В июне 2005 года Розенбаум оказался среди 50 представителей культуры, науки и общественности, подписавших открытое обращение после обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Платону Лебедеву. Авторы письма выступили в поддержку приговора и возражали против представления дела ЮКОСа как политической расправы. Среди подписантов также были Алина Кабаева, Станислав Говорухин, Александр Калягин и Анастасия Волочкова

В июне 2005 года Розенбаум оказался среди 50 представителей культуры, науки и общественности, подписавших открытое обращение после обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Платону Лебедеву. Авторы письма выступили в поддержку приговора и возражали против представления дела ЮКОСа как политической расправы. Среди подписантов также были Алина Кабаева, Станислав Говорухин, Александр Калягин и Анастасия Волочкова

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ  /  купить фото

В октябре 2009 года Розенбаум подписал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву в поддержку строительства «Охта-центра». Проект 403-метрового небоскреба стал одним из самых острых градостроительных конфликтов Петербурга конца 2000-х. Под обращением в защиту проекта стояли 40 подписей, в том числе Михаила Боярского и Галины Волчек

В октябре 2009 года Розенбаум подписал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву в поддержку строительства «Охта-центра». Проект 403-метрового небоскреба стал одним из самых острых градостроительных конфликтов Петербурга конца 2000-х. Под обращением в защиту проекта стояли 40 подписей, в том числе Михаила Боярского и Галины Волчек

Фото: kremlin.ru / Wikimedia Commons

В 2001 году Елена Малышева и бывший врач Александр Розенбаум провели первую церемонию вручения премии «Призвание» лучшим российским медикам. Первая церемония не обошлась без технических проблем: съемку пришлось примерно на час остановить. Как сообщал «Ъ», пока камеры не работали, Розенбаум развлекал бывших коллег песнями и анекдотами

В 2001 году Елена Малышева и бывший врач Александр Розенбаум провели первую церемонию вручения премии «Призвание» лучшим российским медикам. Первая церемония не обошлась без технических проблем: съемку пришлось примерно на час остановить. Как сообщал «Ъ», пока камеры не работали, Розенбаум развлекал бывших коллег песнями и анекдотами

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

2003 год. Александр Розенбаум выступает вместе со знаменитым американским гитаристом Чаком Берри на сцене Кремлевского дворца съездов

2003 год. Александр Розенбаум выступает вместе со знаменитым американским гитаристом Чаком Берри на сцене Кремлевского дворца съездов

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2005 году при участии Розенбаума был создан Фонд развития исторического наследия «Кронштадт», одним из главных проектов которого стало восстановление Морского Никольского собора. Розенбаум возглавил совет фонда. Среди заявленных задач также были создание открытого музея Военно-морского флота и сохранение исторического центра Кронштадта

В 2005 году при участии Розенбаума был создан Фонд развития исторического наследия «Кронштадт», одним из главных проектов которого стало восстановление Морского Никольского собора. Розенбаум возглавил совет фонда. Среди заявленных задач также были создание открытого музея Военно-морского флота и сохранение исторического центра Кронштадта

Фото: ТАСС

Розенбаум снимался в художественном кино, писал и исполнял музыку для фильмов и участвовал в документальных проектах. В 2014 году он озвучил украинский документальный фильм «Тайна Королевского батальона» о гибели первого батальона 682-го мотострелкового полка в Афганистане. Розенбаум прочитал закадровый текст, а в финале прозвучала его песня «Караван». На фото: Александр Розенбаум на фестивале “Кинотавр” в 2008 году

Розенбаум снимался в художественном кино, писал и исполнял музыку для фильмов и участвовал в документальных проектах. В 2014 году он озвучил украинский документальный фильм «Тайна Королевского батальона» о гибели первого батальона 682-го мотострелкового полка в Афганистане. Розенбаум прочитал закадровый текст, а в финале прозвучала его песня «Караван». На фото: Александр Розенбаум на фестивале “Кинотавр” в 2008 году

Фото: ТАСС

В 2014 году Розенбаум вошел в жюри телепроекта «Первого канала» «Три аккорда». В программе исполняют городской романс, эстрадные и народные песни, а также русский шансон. Розенбаум работал в жюри проекта на протяжении нескольких сезонов

В 2014 году Розенбаум вошел в жюри телепроекта «Первого канала» «Три аккорда». В программе исполняют городской романс, эстрадные и народные песни, а также русский шансон. Розенбаум работал в жюри проекта на протяжении нескольких сезонов

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В марте 2021 года Розенбаума избрали председателем Общественного совета при УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Такие советы занимаются общественным контролем за работой учреждений уголовно-исполнительной системы и вопросами соблюдения прав осужденных и содержащихся под стражей

В марте 2021 года Розенбаума избрали председателем Общественного совета при УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Такие советы занимаются общественным контролем за работой учреждений уголовно-исполнительной системы и вопросами соблюдения прав осужденных и содержащихся под стражей

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С Украиной Розенбаума связывали не только гастроли. По словам артиста, все детские каникулы он проводил у родственников в Винницкой области, куда приезжал на два-три месяца в течение примерно десяти лет. Уже после начала российско-украинского конфликта он называл происходящее для себя тяжелой личной и человеческой трагедией. Тем не менее в декабре 2015 года Министерство культуры Украины включило Розенбаума в перечень лиц, которые, по оценке украинских властей, создавали угрозу национальной безопасности. Индивидуальная мотивировка включения Розенбаума в опубликованном сообщении не приводилась. В августе 2014 года СМИ сообщали, что Розенбаум передал на юго-восток Украины запас инсулина, которого должно было хватить примерно 200 людям на месяц. 18 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против музыканта персональные санкции сроком на десять лет

С Украиной Розенбаума связывали не только гастроли. По словам артиста, все детские каникулы он проводил у родственников в Винницкой области, куда приезжал на два-три месяца в течение примерно десяти лет. Уже после начала российско-украинского конфликта он называл происходящее для себя тяжелой личной и человеческой трагедией. Тем не менее в декабре 2015 года Министерство культуры Украины включило Розенбаума в перечень лиц, которые, по оценке украинских властей, создавали угрозу национальной безопасности. Индивидуальная мотивировка включения Розенбаума в опубликованном сообщении не приводилась. В августе 2014 года СМИ сообщали, что Розенбаум передал на юго-восток Украины запас инсулина, которого должно было хватить примерно 200 людям на месяц. 18 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против музыканта персональные санкции сроком на десять лет

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Со второй женой Еленой Савшинской Розенбаум познакомился в медицинской среде. Она стала врачом-рентгенологом, в 1975 году пара поженилась. Первый брак музыканта до этого продлился всего девять месяцев. В 1976 году у Александра Розенбаума и Елены Савшинской родилась дочь Анна. По профессии она переводчик. У музыканта четверо внуков. На фото: Александр Розенбаум с женой Татьяной на сцене фестиваля «Кинотавр» в 2004 году

Со второй женой Еленой Савшинской Розенбаум познакомился в медицинской среде. Она стала врачом-рентгенологом, в 1975 году пара поженилась. Первый брак музыканта до этого продлился всего девять месяцев. В 1976 году у Александра Розенбаума и Елены Савшинской родилась дочь Анна. По профессии она переводчик. У музыканта четверо внуков. На фото: Александр Розенбаум с женой Татьяной на сцене фестиваля «Кинотавр» в 2004 году

Фото: ТАСС

Розенбаум неоднократно говорил о своих еврейских корнях и называл себя «россиянином еврейской национальности». При этом в религиозной еврейской традиции его не воспитывали. Артист вспоминал, что вырос в советской атеистической среде, не соблюдал иудаизм и не ходил в синагогу. По его словам, даже его отец впервые пришел в синагогу уже в 81 год. Сам Розенбаум разделяет веру и религию. Он называл себя «не очень религиозным, но абсолютно верующим» человеком и говорил о вере в высший разум. В разные годы музыкант также признавался, что христианство ему культурно ближе и понятнее иудаизма, хотя к какой-либо конфессии себя однозначно не относил. Еврейская тема при этом постоянно присутствует в его творчестве — рядом с одесскими мотивами, казачьими песнями, военной и петербургской темами

Розенбаум неоднократно говорил о своих еврейских корнях и называл себя «россиянином еврейской национальности». При этом в религиозной еврейской традиции его не воспитывали. Артист вспоминал, что вырос в советской атеистической среде, не соблюдал иудаизм и не ходил в синагогу. По его словам, даже его отец впервые пришел в синагогу уже в 81 год. Сам Розенбаум разделяет веру и религию. Он называл себя «не очень религиозным, но абсолютно верующим» человеком и говорил о вере в высший разум. В разные годы музыкант также признавался, что христианство ему культурно ближе и понятнее иудаизма, хотя к какой-либо конфессии себя однозначно не относил. Еврейская тема при этом постоянно присутствует в его творчестве — рядом с одесскими мотивами, казачьими песнями, военной и петербургской темами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В «Вечернем Урганте» Розенбаум несколько раз участвовал в рубрике «Поп-стоп». Ему давали тексты современных популярных песен, а музыкант исполнял их в собственной манере. В результате хиты артистов другого поколения на несколько минут превращались в песни Александра Розенбаума, вирусившиеся в сети

В «Вечернем Урганте» Розенбаум несколько раз участвовал в рубрике «Поп-стоп». Ему давали тексты современных популярных песен, а музыкант исполнял их в собственной манере. В результате хиты артистов другого поколения на несколько минут превращались в песни Александра Розенбаума, вирусившиеся в сети

Фото: Диана Миндубаева / Коммерсантъ  /  купить фото

13 сентября 2026 года Александру Розенбауму исполняется 75 лет. За это время он успел поработать врачом скорой помощи, стать профессиональным музыкантом, предпринимателем, депутатом Госдумы и участником общественных проектов. Сольную карьеру Розенбаум ведет уже более четырех десятилетий

13 сентября 2026 года Александру Розенбауму исполняется 75 лет. За это время он успел поработать врачом скорой помощи, стать профессиональным музыкантом, предпринимателем, депутатом Госдумы и участником общественных проектов. Сольную карьеру Розенбаум ведет уже более четырех десятилетий

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого Ленинградского медицинского института Якова Розенбаума и Софьи Миляевой. В 1952 году родители окончили вуз и по распределению уехали в Зыряновск в Восточный Казахстан

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Отец стал урологом, впоследствии возглавил городскую больницу, мать работала акушером-гинекологом. Там же в 1956 году родился младший сын Владимир. Через несколько лет семья вернулась в Ленинград. Большую роль в детстве Александра сыграла бабушка Анна Артуровна. Розенбаум называл ее близким другом и вспоминал, что именно она одной из первых разглядела в нем музыкальные способности

Фото: из личного архива А. Розенбаума / artist-production.de

Младший брат Розенбаума Владимир тоже стал врачом и работал на скорой помощи. В июне 2005 года он умер. В программу «Я вижу свет» Розенбаум включил несколько посвященных ему песен. В одноименный альбом вошли «Прости меня» и «Июльский блюз для брата и саксофона». Пресса писала, что весь концерт воспринимался как диалог артиста с ушедшим братом

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Детство Розенбаума прошло в центре Ленинграда — у Невского проспекта и улицы Марата. Позднее он вспоминал дом 102–104 по Невскому и девять соединенных между собой дворов, где собирались десятки подростков. Ленинградская география затем постоянно возвращалась в его песнях. На фото: компания молодежи 1960-х годов во дворах Невского проспекта

Фото: Сергей Трекало / pastvu.com

Музыкой Розенбаум начал заниматься в пять лет. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, позднее учился в вечернем музыкальном училище по классу джазовой аранжировки. Гитару в основном осваивал самостоятельно, стихи начал писать еще подростком.

Фото: из личного архива А. Розенбаума / ruwiki.ru

В 1968 году Розенбаум поступил в Первый Ленинградский медицинский институт. Во время учебы его отчислили. Некоторое время он работал в больнице, был признан негодным к военной службе из-за зрения, а затем восстановился в вузе. В 1974 году Розенбаум окончил институт с дипломом врача-терапевта общего профиля и специализацией по анестезиологии и реаниматологии. После института Розенбаум несколько лет работал врачом скорой помощи. Медицинская тема позднее неоднократно появлялась в его песнях, в том числе в «Песне врача скорой помощи». Сам артист говорил, что без полученного в медицине опыта не состоялся бы и как автор песен

Фото: ТАСС

До сольной карьеры Розенбаум участвовал в институтской самодеятельности и выступал в музыкальных коллективах. Среди них в разные годы были «Аргонавты», «Адмиралтейство», «Шестеро молодых» и «Пульс». Короткое время во время работы в ансамбле он использовал псевдоним Аяров — чтобы отделить эту деятельность от собственных выступлений. На фото: 12 апреля 1982 года Розенбаум вместе с ансамблем «Братья Жемчужные» записал программу «Памяти Аркадия Северного». Музыкантов собрал у себя дома ленинградский коллекционер Сергей Маклаков. До этого Розенбаум с «Братьями Жемчужными» не работал, а сами музыканты не знали его песен. Всю запись сделали за восемь часов

Фото: Архив ансамбля «Братья Жемчужные» / biography.wikireading.ru

Известность пришла к Розенбауму еще до большой сцены и регулярных телеэфиров. Его записи расходились на магнитофонных пленках и переписывались из рук в руки. Поэтому к началу профессиональной сольной карьеры у музыканта уже была аудитория в разных городах СССР. На фото: Александр Розенбаум на одном из домашних концертов в квартире Надежды Смыгиной в 1983 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Одной из самых узнаваемых ранних песен Розенбаума стал «Гоп-стоп». Уголовный жаргон, одесские интонации и криминальные персонажи занимали заметное место в его раннем репертуаре. Из-за этого за музыкантом надолго закрепилась репутация автора «блатных» песен, хотя сам он подобное определение своего творчества считал слишком узким. Один из героев одесского цикла Розенбаума — вор Сэмен. Он появляется сразу в нескольких песнях: «Я — Сэмен, в законе вор», «Сэмен, не трожь, не пачкайся, не надо» и «Сватовство Сэмена». В этом же песенном мире появляются Молдаванка и герой Исаака Бабеля Беня Крик. На фото: Александр Розенбаум в 1984 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Однозначно определить жанр Розенбаума оказалось непросто даже ему самому. В его репертуаре соседствуют городской романс, рок, казачьи и военные песни, одесский фольклор и произведения, выросшие из традиции уголовной песни. Артист говорил, что и сам не знает, к какому жанру его следует относить, разве что к одноименному жанру «Розенбаум». На фото: Александр Розенбаум в электричке в 1983 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Одним из этапов перехода на профессиональную сцену стала работа с Альбертом Асадуллиным. В 1980 году тот создал при «Ленконцерте» ансамбль «Пульс», в репертуаре которого появились песни Розенбаума. Сам автор также выступал в составе коллектива как гитарист. 14 октября 1983 года Розенбаум дал первый сольный концерт в ленинградском Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского. К этому времени его песни уже несколько лет ходили по стране в магнитофонных записях. Сольные выступления постепенно стали основной частью его музыкальной карьеры

Фото: Засеев В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К середине 1980-х Розенбаум уже активно гастролировал по СССР и выступал на крупных площадках. Переход от домашних и магнитофонных записей к профессиональной сцене занял всего несколько лет. При этом основу большинства выступлений по-прежнему составляли голос, гитара и авторский текст

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

В 1980-е Розенбаум неоднократно ездил в Афганистан и выступал перед советскими военнослужащими. Еще до одной из поездок он написал песню «В горах Афгани», но после увиденного, по собственным словам, перестал ее исполнять: реальная война слишком отличалась от того, как он представлял ее раньше. В 1987 году вышла пластинка «Дорога длиною в жизнь» с песнями «Караван», «В горах Афгани» и «Монолог пилота “Черного тюльпана”»

Фото: ТАСС

«Монолог пилота “Черного тюльпана”» стал одной из самых известных песен Розенбаума об Афганистане. Ее герой — летчик, выполняющий рейсы с телами погибших советских военнослужащих. Песня вошла в выпущенную в 1987 году пластинку «Дорога длиною в жизнь». Военная тема у Розенбаума не ограничилась Афганистаном. Он писал о Великой Отечественной войне, блокаде и памяти погибших. Среди таких песен — «А может, не было войны?», «На Дороге жизни» и «Бабий Яр». На фото: Александр Розенбаум в 1986 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Петербургская география проходит через творчество Розенбаума на протяжении всей его карьеры. «Прогулка по Невскому», «Лиговка», «Вальс на Лебяжьей канавке», «Налетела грусть» — город в его песнях часто появляется через конкретные улицы, дворы и маршруты. На фото: Александр Розенбаум на одном из домашних концертов в 1983 году

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Отдельную часть репертуара Розенбаума составили казачьи песни. В альбом «Казачьи песни» 1988 года вошли «Песня красных конников», «Кубанская казачья», «Есаул молоденький», «Казачья», «На Дону, на Доне» и другие композиции

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

Одесса стала еще одним постоянным адресом в песнях Розенбаума. Артист много раз бывал в городе и создал целый цикл с одесскими персонажами, топонимами и речевыми интонациями. В нем соседствуют Молдаванка, Привоз, герои Бабеля и придуманный Розенбаумом Сэмен

Фото: Владимир Меклер / Коммерсантъ

В 1994 году Розенбаум принимал участие в продвижении бренда Nike в Петербурге. На Невском проспекте открылся фирменный магазин компании, а на презентации продукции Nike в Юсуповском дворце присутствовал мэр города Анатолий Собчак. Розенбаума тогда представляли как одного из совладельцев, однако много лет спустя артист рассказал, что доли в бизнесе не имел и участвовал в проекте по просьбе предпринимателя Шабтая Калмановича

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2003 году Розенбаум вместе с деловым партнером Надеждой Любиной открыл в Петербурге пивную «Толстый фраер», которая позднее превратилась в сеть. Музыкант придумал концепцию «ностальгического бара» и участвовал в составлении меню. Название заведения отсылало к его собственной песне «Фраер, толстый фраер»

Фото: ТАСС

В 1995 году Розенбаума включили в петербургскую региональную группу «Блока Ивана Рыбкина» на выборах в Госдуму. Как тогда писал «Ъ», после возвращения с гастролей музыкант обнаружил свое имя в избирательном списке и взял самоотвод. Депутатом Госдумы он станет восемь лет спустя в 2003 году. Розенбаум был избран депутатом Государственной думы IV созыва от «Единой России». Он стал заместителем председателя комитета по культуре и оставался депутатом до окончания созыва в 2007 году. На следующих выборах Розенбаум уже не баллотировался

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1999 году Розенбаум вместе с Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отправился в экспедицию по Амазонке. Позднее они вместе выступали, в том числе исполняли песню, придуманную во время этой поездки. Александра Розенбаума и Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) много лет связывали дружеские и творческие отношения. После 2014 года их публичные оценки российско-украинского конфликта разошлись. Розенбаум при этом говорил о Макаревиче (признан Минюстом РФ иностранным агентом) как о близком человеке, отделяя политические разногласия от личных отношений

Фото: ТАСС

В 2004 году в Челябинске на улице Кирова установили памятник песне Александра Розенбаума «Черный тюльпан». Инициатором установки монумента в начале 2000-х годов выступил мэр Челябинска Вячеслав Тарасов, скульптуру создал местный художник и скульптор Александр Коктеев. Сам певец памятник одобрил

Фото: Ural-66 / Wikimedia Commons

В июне 2005 года Розенбаум оказался среди 50 представителей культуры, науки и общественности, подписавших открытое обращение после обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Платону Лебедеву. Авторы письма выступили в поддержку приговора и возражали против представления дела ЮКОСа как политической расправы. Среди подписантов также были Алина Кабаева, Станислав Говорухин, Александр Калягин и Анастасия Волочкова

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ  /  купить фото

В октябре 2009 года Розенбаум подписал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву в поддержку строительства «Охта-центра». Проект 403-метрового небоскреба стал одним из самых острых градостроительных конфликтов Петербурга конца 2000-х. Под обращением в защиту проекта стояли 40 подписей, в том числе Михаила Боярского и Галины Волчек

Фото: kremlin.ru / Wikimedia Commons

В 2001 году Елена Малышева и бывший врач Александр Розенбаум провели первую церемонию вручения премии «Призвание» лучшим российским медикам. Первая церемония не обошлась без технических проблем: съемку пришлось примерно на час остановить. Как сообщал «Ъ», пока камеры не работали, Розенбаум развлекал бывших коллег песнями и анекдотами

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

2003 год. Александр Розенбаум выступает вместе со знаменитым американским гитаристом Чаком Берри на сцене Кремлевского дворца съездов

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2005 году при участии Розенбаума был создан Фонд развития исторического наследия «Кронштадт», одним из главных проектов которого стало восстановление Морского Никольского собора. Розенбаум возглавил совет фонда. Среди заявленных задач также были создание открытого музея Военно-морского флота и сохранение исторического центра Кронштадта

Фото: ТАСС

Розенбаум снимался в художественном кино, писал и исполнял музыку для фильмов и участвовал в документальных проектах. В 2014 году он озвучил украинский документальный фильм «Тайна Королевского батальона» о гибели первого батальона 682-го мотострелкового полка в Афганистане. Розенбаум прочитал закадровый текст, а в финале прозвучала его песня «Караван». На фото: Александр Розенбаум на фестивале “Кинотавр” в 2008 году

Фото: ТАСС

В 2014 году Розенбаум вошел в жюри телепроекта «Первого канала» «Три аккорда». В программе исполняют городской романс, эстрадные и народные песни, а также русский шансон. Розенбаум работал в жюри проекта на протяжении нескольких сезонов

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В марте 2021 года Розенбаума избрали председателем Общественного совета при УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Такие советы занимаются общественным контролем за работой учреждений уголовно-исполнительной системы и вопросами соблюдения прав осужденных и содержащихся под стражей

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С Украиной Розенбаума связывали не только гастроли. По словам артиста, все детские каникулы он проводил у родственников в Винницкой области, куда приезжал на два-три месяца в течение примерно десяти лет. Уже после начала российско-украинского конфликта он называл происходящее для себя тяжелой личной и человеческой трагедией. Тем не менее в декабре 2015 года Министерство культуры Украины включило Розенбаума в перечень лиц, которые, по оценке украинских властей, создавали угрозу национальной безопасности. Индивидуальная мотивировка включения Розенбаума в опубликованном сообщении не приводилась. В августе 2014 года СМИ сообщали, что Розенбаум передал на юго-восток Украины запас инсулина, которого должно было хватить примерно 200 людям на месяц. 18 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против музыканта персональные санкции сроком на десять лет

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Со второй женой Еленой Савшинской Розенбаум познакомился в медицинской среде. Она стала врачом-рентгенологом, в 1975 году пара поженилась. Первый брак музыканта до этого продлился всего девять месяцев. В 1976 году у Александра Розенбаума и Елены Савшинской родилась дочь Анна. По профессии она переводчик. У музыканта четверо внуков. На фото: Александр Розенбаум с женой Татьяной на сцене фестиваля «Кинотавр» в 2004 году

Фото: ТАСС

Розенбаум неоднократно говорил о своих еврейских корнях и называл себя «россиянином еврейской национальности». При этом в религиозной еврейской традиции его не воспитывали. Артист вспоминал, что вырос в советской атеистической среде, не соблюдал иудаизм и не ходил в синагогу. По его словам, даже его отец впервые пришел в синагогу уже в 81 год. Сам Розенбаум разделяет веру и религию. Он называл себя «не очень религиозным, но абсолютно верующим» человеком и говорил о вере в высший разум. В разные годы музыкант также признавался, что христианство ему культурно ближе и понятнее иудаизма, хотя к какой-либо конфессии себя однозначно не относил. Еврейская тема при этом постоянно присутствует в его творчестве — рядом с одесскими мотивами, казачьими песнями, военной и петербургской темами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В «Вечернем Урганте» Розенбаум несколько раз участвовал в рубрике «Поп-стоп». Ему давали тексты современных популярных песен, а музыкант исполнял их в собственной манере. В результате хиты артистов другого поколения на несколько минут превращались в песни Александра Розенбаума, вирусившиеся в сети

Фото: Диана Миндубаева / Коммерсантъ  /  купить фото

13 сентября 2026 года Александру Розенбауму исполняется 75 лет. За это время он успел поработать врачом скорой помощи, стать профессиональным музыкантом, предпринимателем, депутатом Госдумы и участником общественных проектов. Сольную карьеру Розенбаум ведет уже более четырех десятилетий

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ  /  купить фото

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