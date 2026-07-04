«Кресты» на паузе
Бывший СИЗО готовят к превращению в общественное пространство
Исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в сентябре закроют для посетителей. После этого ГК «КВС» начнет подготовку территории к реконструкции. На месте изолятора планируют создать общественное пространство с музеем, гостиницей, гастрономическими, культурными и образовательными площадками. До закрытия в «Кресты» еще водят экскурсии. «Ъ Северо-Запад» показывает, как выглядит один из самых известных тюремных комплексов города перед началом нового этапа своей истории.
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