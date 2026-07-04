«Кресты» на паузе

Режим заключенных в бывшем СИЗО «Кресты» был расписан по часам: подъем — в 6:00, отбой — в 22:00. День делился на приемы пищи, телесный осмотр, вывод на прогулку, санитарную обработку и личное время. Обед приходился на середину дня, ужин — на вечер, после чего до отбоя оставался установленный промежуток для личных дел. Такой распорядок был частью общей системы содержания в изоляторе, где движение, питание и бытовые процедуры подчинялись единому режиму. Лестницы, галереи и решетки на снимке относятся к системе внутренних переходов, через которые организовывали перемещение по корпусу. Сейчас эти помещения входят в экскурсионный маршрут по бывшему СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин