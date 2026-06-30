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Фотографии июня

Запоминающиеся кадры месяца

Форумы, фестивали, праздники, выставки и другие заметные фотографии — в галерее «Ъ Северо-Запад».
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«День Летнего сада» в честь дня рождения старейшего сада Санкт-Петербурга

«День Летнего сада» в честь дня рождения старейшего сада Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Робот-андроид на XXIX Петербургском международном экономическом форуме

Робот-андроид на XXIX Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Девушки в центре города

Девушки в центре города

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Девушка со своей собакой на фестивале Petshopdays-2026

Девушка со своей собакой на фестивале Petshopdays-2026

Фото: Коммерсантъ / Степан Кулинич  /  купить фото

Дом на Канонерском острове под участком Западного скоростного диаметра

Дом на Канонерском острове под участком Западного скоростного диаметра

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский

Рыбаки на Путиловской набережной Канонерского острова

Рыбаки на Путиловской набережной Канонерского острова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Сотрудник «Музея пыток» раздает рекламу на Невском проспекте

Сотрудник «Музея пыток» раздает рекламу на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Девушка играет на скрипке у стен Эрмитажа на Дворцовой набережной

Девушка играет на скрипке у стен Эрмитажа на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Посетитель на выставке «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Посетитель на выставке «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Посетительница на выставке «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Посетительница на выставке «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Зрители на фестивале Stereoleto-2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Зрители на фестивале Stereoleto-2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Актер театра пантомимы So-Tvorenie в Летнем саду

Актер театра пантомимы So-Tvorenie в Летнем саду

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Реставрационные работы в Доме радио

Реставрационные работы в Доме радио

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Вечернее огненное шоу в Саду Зимнего дворца

Вечернее огненное шоу в Саду Зимнего дворца

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Пресс-показ выставки «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Михайловском дворце Государственного Русского музея

Пресс-показ выставки «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Михайловском дворце Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выставка «Василий Тропинин» в Мраморном дворце Государственного Русского музея

Выставка «Василий Тропинин» в Мраморном дворце Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Режиссер Александр Сокуров на презентации книги «Сокуров», приуроченной к 75-летнему юбилею

Режиссер Александр Сокуров на презентации книги «Сокуров», приуроченной к 75-летнему юбилею

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Рабочие монтируют концертную сцену для праздника «Алые паруса» на Дворцовой площади

Рабочие монтируют концертную сцену для праздника «Алые паруса» на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Проход брига «Россия» в акватории реки Невы на празднике «Алые паруса»

Проход брига «Россия» в акватории реки Невы на празднике «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выпускники 2026 года после праздника «Алые паруса»

Выпускники 2026 года после праздника «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Рекламный щит с агитацией подписывать контракт на СВО в группировку войск «Север»

Рекламный щит с агитацией подписывать контракт на СВО в группировку войск «Север»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Молодые люди наблюдают за рассветом на стрелке Васильевского острова

Молодые люди наблюдают за рассветом на стрелке Васильевского острова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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«День Летнего сада» в честь дня рождения старейшего сада Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Робот-андроид на XXIX Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Девушки в центре города

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Девушка со своей собакой на фестивале Petshopdays-2026

Фото: Коммерсантъ / Степан Кулинич  /  купить фото

Дом на Канонерском острове под участком Западного скоростного диаметра

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский

Рыбаки на Путиловской набережной Канонерского острова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Сотрудник «Музея пыток» раздает рекламу на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Девушка играет на скрипке у стен Эрмитажа на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Посетитель на выставке «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Посетительница на выставке «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмаревой» в галерее KGallery

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Зрители на фестивале Stereoleto-2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Актер театра пантомимы So-Tvorenie в Летнем саду

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Реставрационные работы в Доме радио

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Вечернее огненное шоу в Саду Зимнего дворца

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Пресс-показ выставки «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Михайловском дворце Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выставка «Василий Тропинин» в Мраморном дворце Государственного Русского музея

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Режиссер Александр Сокуров на презентации книги «Сокуров», приуроченной к 75-летнему юбилею

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Рабочие монтируют концертную сцену для праздника «Алые паруса» на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Проход брига «Россия» в акватории реки Невы на празднике «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выпускники 2026 года после праздника «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Рекламный щит с агитацией подписывать контракт на СВО в группировку войск «Север»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Молодые люди наблюдают за рассветом на стрелке Васильевского острова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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