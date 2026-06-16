16.06.2026, 19:49

Дождливое Stereoleto 2026 года В петербургском пространстве «Севкабель Порт» прошел XXV фестиваль

Традиционный фестиваль музыки, несмотря на облачность и периодические дожди, за два дня собрал массу верных поклонников потусоваться и послушать перспективных и уже известных исполнителей.



Iowa, Хаски, Найк Борзов, TERELYA, Тося Чайкина, Pep-See, «Бозоны Хиггса», Uncle Pecos, Kukangendai (Япония), MONOLYT (Израиль) — в галерее «Ъ Северо-Запад».