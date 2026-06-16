Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Дождливое Stereoleto 2026 года

В петербургском пространстве «Севкабель Порт» прошел XXV фестиваль

Традиционный фестиваль музыки, несмотря на облачность и периодические дожди, за два дня собрал массу верных поклонников потусоваться и послушать перспективных и уже известных исполнителей.

Iowa, Хаски, Найк Борзов, TERELYA, Тося Чайкина, Pep-See, «Бозоны Хиггса», Uncle Pecos, Kukangendai (Япония), MONOLYT (Израиль) — в галерее «Ъ Северо-Запад».
Предыдущая фотография
Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт». Зрители на фестивале

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт». Зрители на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Солистка группы «аннушкаа» Анна Филимонова

Солистка группы «аннушкаа» Анна Филимонова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Солистка группы Pep-See («Пеп-Си») Анна Кипяткова

Солистка группы Pep-See («Пеп-Си») Анна Кипяткова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Бозоны Хиггса» на сцене фестиваля

Группа «Бозоны Хиггса» на сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Вокалистка музыкального коллектива TERELYA Анастасия Тереля

Вокалистка музыкального коллектива TERELYA Анастасия Тереля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мультижанровая музыкальная группа Uncle Pecos, солист Виталий Муратов

Мультижанровая музыкальная группа Uncle Pecos, солист Виталий Муратов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный коллектив KiKi (Таиланд)

Музыкальный коллектив KiKi (Таиланд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Мультижанровая музыкальная группа Uncle Pecos на сцене фестиваля

Мультижанровая музыкальная группа Uncle Pecos на сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Посетители фестиваля устраивают слэм во время выступления Хаски

Посетители фестиваля устраивают слэм во время выступления Хаски

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Коллектив Kukangendai (Япония)

Коллектив Kukangendai (Япония)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Режиссер Андрей Могучий на площадке фестиваля

Режиссер Андрей Могучий на площадке фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Певица Тося Чайкина

Певица Тося Чайкина

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа Bajinda Behind The Enemy Lines

Группа Bajinda Behind The Enemy Lines

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетители фестиваля

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Директор Александринского театра Александр Малич (слева) и организатор ежегодного музыкального фестиваля «Стереолето» Илья Бортнюк (справа) на площадке фестиваля

Директор Александринского театра Александр Малич (слева) и организатор ежегодного музыкального фестиваля «Стереолето» Илья Бортнюк (справа) на площадке фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Лампабикт»

Группа «Лампабикт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На сцене Найк Борзов

На сцене Найк Борзов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Екатерина Иванчикова и группа Iowa

Екатерина Иванчикова и группа Iowa

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Один из основателей группы Billy’s Band Билли Новик (Вадим Новик) на площадке фестиваля

Один из основателей группы Billy’s Band Билли Новик (Вадим Новик) на площадке фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный коллектив Vodoley GT

Музыкальный коллектив Vodoley GT

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители во время выступления артистов

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Солист ансамбля «Радар» Роман Парыгин

Солист ансамбля «Радар» Роман Парыгин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Певица NO’OMI и группа MONOLYT (Израиль)

Певица NO’OMI и группа MONOLYT (Израиль)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Следующая фотография
1 / 40

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт». Зрители на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Солистка группы «аннушкаа» Анна Филимонова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Солистка группы Pep-See («Пеп-Си») Анна Кипяткова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Бозоны Хиггса» на сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Вокалистка музыкального коллектива TERELYA Анастасия Тереля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мультижанровая музыкальная группа Uncle Pecos, солист Виталий Муратов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный коллектив KiKi (Таиланд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Мультижанровая музыкальная группа Uncle Pecos на сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Посетители фестиваля устраивают слэм во время выступления Хаски

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Коллектив Kukangendai (Япония)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Режиссер Андрей Могучий на площадке фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Певица Тося Чайкина

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа Bajinda Behind The Enemy Lines

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Директор Александринского театра Александр Малич (слева) и организатор ежегодного музыкального фестиваля «Стереолето» Илья Бортнюк (справа) на площадке фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Лампабикт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

На сцене Найк Борзов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Екатерина Иванчикова и группа Iowa

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Один из основателей группы Billy’s Band Билли Новик (Вадим Новик) на площадке фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный коллектив Vodoley GT

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители во время выступления артистов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Солист ансамбля «Радар» Роман Парыгин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Певица NO’OMI и группа MONOLYT (Израиль)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto2026 в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд