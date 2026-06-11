11.06.2026, 18:02

Деревянная святыня в огне Пожар уничтожил один из старейших казачьих храмов Кавказских Минеральных Вод

Ранним утром 11 июня в станице Ессентукской вспыхнул Свято-Никольский храм — уникальный памятник деревянной казачьей архитектуры, построенный в 1826 году. Огонь за считанные часы охватил почти все здание, однако, по предварительным данным, часть алтаря и отдельные конструкции удалось сохранить. Как пожарные боролись за старейшую святыню региона и что осталось от храма после пожара — в фотогалерее «Ъ».

