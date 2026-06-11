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Деревянная святыня в огне

Пожар уничтожил один из старейших казачьих храмов Кавказских Минеральных Вод

Ранним утром 11 июня в станице Ессентукской вспыхнул Свято-Никольский храм — уникальный памятник деревянной казачьей архитектуры, построенный в 1826 году. Огонь за считанные часы охватил почти все здание, однако, по предварительным данным, часть алтаря и отдельные конструкции удалось сохранить. Как пожарные боролись за старейшую святыню региона и что осталось от храма после пожара — в фотогалерее «Ъ».
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Огонь охватил центральную часть Свято-Никольского храма в первые часы пожара. Деревянные конструкции способствовали быстрому распространению пламени

Огонь охватил центральную часть Свято-Никольского храма в первые часы пожара. Деревянные конструкции способствовали быстрому распространению пламени

Фото: Виктор Воеводин

К моменту прибытия основных сил МЧС огнем была охвачена значительная часть здания. Для тушения привлекли несколько пожарных расчетов

К моменту прибытия основных сил МЧС огнем была охвачена значительная часть здания. Для тушения привлекли несколько пожарных расчетов

Фото: Виктор Воеводин

Через главный вход виден охваченный огнем внутренний объем храма. Спасатели работали в условиях высокой температуры и сильного задымления

Через главный вход виден охваченный огнем внутренний объем храма. Спасатели работали в условиях высокой температуры и сильного задымления

Фото: Виктор Воеводин

Пожарные оценивают обстановку у входа в храм перед очередной атакой на очаг возгорания. Внутри здания продолжалось интенсивное горение

Пожарные оценивают обстановку у входа в храм перед очередной атакой на очаг возгорания. Внутри здания продолжалось интенсивное горение

Фото: Виктор Воеводин

Колокольня и верхняя часть храма оказались полностью охвачены огнем. Позднее именно здесь были зафиксированы наиболее серьезные разрушения

Колокольня и верхняя часть храма оказались полностью охвачены огнем. Позднее именно здесь были зафиксированы наиболее серьезные разрушения

Фото: Виктор Воеводин

Огонь распространился по всей площади деревянного храма. Над зданием поднимался густой столб дыма, видимый из разных районов города

Огонь распространился по всей площади деревянного храма. Над зданием поднимался густой столб дыма, видимый из разных районов города

Фото: Виктор Воеводин

Пожарные подали стволы на тушение через центральный вход. Борьба с огнем продолжалась несколько часов

Пожарные подали стволы на тушение через центральный вход. Борьба с огнем продолжалась несколько часов

Фото: Виктор Воеводин

После частичного обрушения конструкций спасатели продолжили проливку наиболее опасных участков. Основной задачей было не допустить дальнейшего распространения огня

После частичного обрушения конструкций спасатели продолжили проливку наиболее опасных участков. Основной задачей было не допустить дальнейшего распространения огня

Фото: Виктор Воеводин

Внутри храма произошло обрушение значительной части деревянных конструкций. Пожарные работали непосредственно среди горящих фрагментов здания

Внутри храма произошло обрушение значительной части деревянных конструкций. Пожарные работали непосредственно среди горящих фрагментов здания

Фото: Виктор Воеводин

Спасатели заходят в зону обрушения для проведения проливки и разведки. Температура внутри оставалась крайне высокой.

Спасатели заходят в зону обрушения для проведения проливки и разведки. Температура внутри оставалась крайне высокой.

Фото: Виктор Воеводин

К этому моменту от верхней части колокольни сохранился лишь обгоревший каркас. Огонь продолжал распространяться по кровле и перекрытиям

К этому моменту от верхней части колокольни сохранился лишь обгоревший каркас. Огонь продолжал распространяться по кровле и перекрытиям

Фото: Виктор Воеводин

С задней стороны комплекса хорошо виден масштаб пожара. Пламя охватило практически весь исторический деревянный храм

С задней стороны комплекса хорошо виден масштаб пожара. Пламя охватило практически весь исторический деревянный храм

Фото: Виктор Воеводин

Огонь уничтожил большую часть кровли и верхних конструкций здания. По предварительным оценкам, несмотря на масштаб разрушений, часть алтаря и отдельные элементы храма сохранились

Огонь уничтожил большую часть кровли и верхних конструкций здания. По предварительным оценкам, несмотря на масштаб разрушений, часть алтаря и отдельные элементы храма сохранились

Фото: Виктор Воеводин

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Огонь охватил центральную часть Свято-Никольского храма в первые часы пожара. Деревянные конструкции способствовали быстрому распространению пламени

Фото: Виктор Воеводин

К моменту прибытия основных сил МЧС огнем была охвачена значительная часть здания. Для тушения привлекли несколько пожарных расчетов

Фото: Виктор Воеводин

Через главный вход виден охваченный огнем внутренний объем храма. Спасатели работали в условиях высокой температуры и сильного задымления

Фото: Виктор Воеводин

Пожарные оценивают обстановку у входа в храм перед очередной атакой на очаг возгорания. Внутри здания продолжалось интенсивное горение

Фото: Виктор Воеводин

Колокольня и верхняя часть храма оказались полностью охвачены огнем. Позднее именно здесь были зафиксированы наиболее серьезные разрушения

Фото: Виктор Воеводин

Огонь распространился по всей площади деревянного храма. Над зданием поднимался густой столб дыма, видимый из разных районов города

Фото: Виктор Воеводин

Пожарные подали стволы на тушение через центральный вход. Борьба с огнем продолжалась несколько часов

Фото: Виктор Воеводин

После частичного обрушения конструкций спасатели продолжили проливку наиболее опасных участков. Основной задачей было не допустить дальнейшего распространения огня

Фото: Виктор Воеводин

Внутри храма произошло обрушение значительной части деревянных конструкций. Пожарные работали непосредственно среди горящих фрагментов здания

Фото: Виктор Воеводин

Спасатели заходят в зону обрушения для проведения проливки и разведки. Температура внутри оставалась крайне высокой.

Фото: Виктор Воеводин

К этому моменту от верхней части колокольни сохранился лишь обгоревший каркас. Огонь продолжал распространяться по кровле и перекрытиям

Фото: Виктор Воеводин

С задней стороны комплекса хорошо виден масштаб пожара. Пламя охватило практически весь исторический деревянный храм

Фото: Виктор Воеводин

Огонь уничтожил большую часть кровли и верхних конструкций здания. По предварительным оценкам, несмотря на масштаб разрушений, часть алтаря и отдельные элементы храма сохранились

Фото: Виктор Воеводин

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