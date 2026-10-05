Московское «АЛ5» оспорило запрет на продажу доли воронежского бизнесмена Арапова

Столичное ООО «АЛ5» подало кассационную жалобу на решения первой и второй инстанций об отказе снять обеспечительные меры, принятые в рамках банкротного дела воронежского бизнесмена Леонида Арапова в 2023 году. Речь идет о запрете межрайонной инспекции ФНС № 46 по Москве регистрировать переход права собственности и залог на доли господина Арапова и подконтрольного ему ООО «АЛ5 холдинг» в ООО «АЛ5» — в размере 4,5% и 45,5% соответственно. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июне 2025 года компания «АЛ5» и второй владелец долей в ней — московское же ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова — обжаловали решение Арбитражного суда Воронежской области. Представитель заявителей настаивал на том, что обеспечительные меры «препятствуют осуществлению финансово-хозяйственной деятельности обществ, приносят ущерб». В ходе разбирательства стало известно, что речь идет о невозможности взять кредит в Совкомбанке. Адвокат также пояснял, что спорная доля в 4,5% была реализована и отсутствует в конкурсной массе. Кроме того, в результате сделки в нее поступили 88,2 млн руб. Представитель должника указала на то, что ущерб от действия обеспечительных мер документально не подтвержден. Кроме того, по ее мнению, их актуальность подчеркивалась рядом обособленных споров. Один из них касается перехода указанной доли сначала к «АЛ5», а затем — к «АЛ5 инвест». Финансовый управляющий господина Арапова добился отмены решений ФНС о смене собственников актива. При этом саму сделку три инстанции так и не признали ничтожной.

В мае 2026 года в отмене обеспечительных мер отказал Арбитражный суд Воронежской области, в сентябре — 19-й арбитражный апелляционный суд.

Леонид Арапов находится в процессе банкротства с апреля 2023 года, когда в отношении него была введена реструктуризация долгов. Тогда же банк «Авангард» уступил право требования к бизнесмену индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества, которая продолжается до сих пор.

Согласно протоколу последнего собрания кредиторов господина Арапова, всего в реестр требований включены долги на 874,9 млн руб. Большую часть из них заявил некогда принадлежавший бизнесмену семилукский завод «АВА-трейд» — 754,2 млн руб. В середине августа 19-й арбитражный апелляционный суд повторно отказал предпринимателю в возвращении контроля над алюминиевым предприятием. На том же собрании было решено продать единственное жилье должника за 29,7 млн руб. После утверждения соответствующего положения судом актив будет предложен к реализации.

О том, с чего начались финансовые трудности Леонида Арапова,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова