Воронежский бизнесмен не добился возвращения алюминиевого завода в апелляции

19-й арбитражный апелляционный суд отказал воронежскому бизнесмену Леониду Арапову в возвращении контроля над местным алюминиевым заводом ООО «АВА-трейд» и взыскании 611,6 млн руб. с партнеров. Он отклонил соответствующую жалобу финансового управляющего предпринимателя — Вадима Губерского — на решение Арбитражного суда Воронежской области. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вадим Губерский подал иск в апреле 2025 года. В основе спора лежит изменение структуры собственников воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-трейд», конечным бенефициаром которого ранее фактически был банкротящийся господин Арапов. До конца февраля 2025 года основным владельцем общества было московское ООО «АЛ5», в котором 45,5% контролирует ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова, еще 45,5% — ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. В конце января 2025 года решением «АЛ5» 83,11% «АВА-трейда» перешли к «МАК», которую контролирует «АЛ5 инвест». В уставный капитал были внесены 500 млн руб. от нового собственника, благодаря чему он вырос до 601,6 млн руб. Кроме того, в алюминиевом заводе начался процесс реорганизации в форме присоединения «АВА-трейда» и «АЛ5-Юг» к «МАК».

Истец требовал признать эти решения недействительными и вернуть основную долю «АВА-трейда» «АЛ5». В марте 2026 года региональный арбитраж отклонил заявление. Кассационная жалоба пока не поступала.

Сам Леонид Арапов находится в процессе банкротства с апреля 2023 года, когда в отношении него была введена реструктуризация долгов. Тогда же банк «Авангард» уступил право требования к бизнесмену индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества, которая продолжается до сих пор. Так, в начале августа некий Виталий Ребров выкупил принадлежавший господину Арапову участок площадью 4,5 тыс. кв. м в Рамонском районе Воронежской области. Он снизил цену лота с начальных 9,6 млн руб. до 5,7 млн руб.

В июле 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил Леонида Арапова к семи годам колонии общего режима за мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В марте 2026 года Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвоката Арапова и исключил из его приговора формулировку «группой лиц по предварительному сговору» в части растраты. В связи с этим приговор бизнесмена был смягчен до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима.

Как начинался корпоративный конфликт между собственниками «АЛ 5» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова