Единственное жилье банкротящегося воронежского бизнесмена Арапова могут продать
Кредиторы экс-владельца алюминиевого завода ООО «АВА-трейд» в Семилукском районе Воронежской области Леонида Арапова единогласно утвердили положение о продаже его единственного жилья за 29,7 млн руб. При этом для банкротящегося бизнесмена требуется приобрести замещающую жилплощадь. Об этом сообщила финансовый управляющий должника Юлия Звягинцева.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В состав лота войдут участок площадью 13 тыс. кв. м в селе Староживотинное Рамонского района Воронежской области, а также здание на нем. Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства.
Положение о продаже имущества вступит в силу сразу после утверждения арбитражным судом, рассматривающим банкротное дело. Пока соответствующее определение не опубликовано.
Леонид Арапов находится в процессе банкротства с апреля 2023 года, когда в отношении него была введена реструктуризация долгов. Тогда же банк «Авангард» уступил право требования к бизнесмену индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества, которая продолжается до сих пор. Согласно протоколу последнего собрания кредиторов господина Арапова, всего в реестр требований включены долги на 874,9 млн руб. Большую часть из них заявил некогда принадлежавший бизнесмену завод «АВА-трейд» — 754,2 млн руб. В середине августа 19-й арбитражный апелляционный суд повторно отказал предпринимателю в возвращении контроля над алюминиевым предприятием.
В июле 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил Леонида Арапова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В марте 2026 года Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвоката бизнесмена и исключил из его приговора формулировку «группой лиц по предварительному сговору» в части растраты. В связи с этим приговор был смягчен до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима.
О том, с чего начались финансовые трудности Леонида Арапова,— в публикации «Ъ-Черноземье».