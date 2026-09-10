Единственное жилье банкротящегося воронежского бизнесмена Арапова могут продать

Кредиторы экс-владельца алюминиевого завода ООО «АВА-трейд» в Семилукском районе Воронежской области Леонида Арапова единогласно утвердили положение о продаже его единственного жилья за 29,7 млн руб. При этом для банкротящегося бизнесмена требуется приобрести замещающую жилплощадь. Об этом сообщила финансовый управляющий должника Юлия Звягинцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В состав лота войдут участок площадью 13 тыс. кв. м в селе Староживотинное Рамонского района Воронежской области, а также здание на нем. Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Положение о продаже имущества вступит в силу сразу после утверждения арбитражным судом, рассматривающим банкротное дело. Пока соответствующее определение не опубликовано.

Леонид Арапов находится в процессе банкротства с апреля 2023 года, когда в отношении него была введена реструктуризация долгов. Тогда же банк «Авангард» уступил право требования к бизнесмену индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества, которая продолжается до сих пор. Согласно протоколу последнего собрания кредиторов господина Арапова, всего в реестр требований включены долги на 874,9 млн руб. Большую часть из них заявил некогда принадлежавший бизнесмену завод «АВА-трейд» — 754,2 млн руб. В середине августа 19-й арбитражный апелляционный суд повторно отказал предпринимателю в возвращении контроля над алюминиевым предприятием.

В июле 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил Леонида Арапова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В марте 2026 года Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвоката бизнесмена и исключил из его приговора формулировку «группой лиц по предварительному сговору» в части растраты. В связи с этим приговор был смягчен до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима.

О том, с чего начались финансовые трудности Леонида Арапова,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова