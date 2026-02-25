Воронежский бизнесмен Арапов не смог отменить продажу доли в «АЛ5» в кассации

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу финансового управляющего банкротящегося воронежского бизнесмена Леонида Арапова — Вадима Губерского — на решения первой и второй инстанций. Тем самым был утвержден отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сделка была совершена в рамках банкротства бизнесмена. По ее итогам доля перешла к совладельцу ООО «АЛ5» — ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова — за 88,2 млн руб. В рамках поданного в прошлом году иска господин Губерский также добивался возврата доли господину Арапову.

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований заявителя. Арбитраж указал на то, что переход права на долю в ООО произошел в соответствии с законодательством: действительная стоимость доли была оплачена в августе 2024-го, соответствующий переход — утвержден решением общего собрания участников общества. Также в суде пояснили, что сроки для обжалования этого решения истекли.

В октябре с этим согласился Девятый арбитражный апелляционный суд, отклонив жалобу финуправляющего Леонида Арапова.

В середине февраля апелляция оставила без удовлетворения жалобу воронежского ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова (второй владелец ООО «АЛ5») на решение московского арбитража. Последний отказал ему во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест». Истец посчитал, что из ООО «АЛ5» было фактически бесплатно выведено имущество в виде долей связанных компаний в пользу «АЛ5 инвест» и других аффилированных с господином Солодовым организаций. Пока это решение не было обжаловано в кассации.

Подробнее о корпоративном конфликте в «АЛ5» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова