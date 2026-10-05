Уголовное дело о пытках на автомойке в Каменске-Уральском составило 84 тома

В Свердловский областной суд поступило 84 тома уголовного дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском. Перед судом предстанут восемь человек, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

15 октября суд рассмотрит уголовное дело в отношении следующих обвиняемых: Виктора Кухтина, Ивана Петрова, Сергея Рябова, Александра Банникова, Александра Анашкина, Ярослава Данько, Всеволода Чемезова и Артема Штуки.

Фигуранты в возрасте от 18 до 51 года обвиняются в похищении и жестоком истязании людей на автомойке на ул. Карла Маркса для вымогательства и ограбления. Следствие установило, что в 2024 году 34-летний житель Каменска-Уральского создал организованную группу, в которую вовлек своих знакомых, в ее состав также входил бывший инспектор ГИБДД. От действий группы пострадали 15 человек, включая несовершеннолетних. Всего к уголовной ответственности за совершение этих преступлений привлекаются 17 лиц. В марте под суд отправили троих обвиняемых.

Ирина Пичурина