Восемь обвиняемых в пытках на автомойке в Каменске-Уральском отправлены под суд

В суд направили уголовное дело в отношении восьми жителей города Каменска-Уральского и Каменского района в возрасте от 18 до 51 года, которые обвиняются в похищении и жестоком истязании людей на автомойке для вымогательства и ограбления, сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Следствие установило, что в 2024 году 34-летний житель Каменска-Уральского создал организованную группу, в которую вовлек своих знакомых. По его указанию они до 2025 года похищали, избивали и истязали людей на автомойке на ул. Карла Маркса, под угрозой применения насилия вымогали у них деньги в крупном размере и грабили — это делалось для поддержки нелегального бизнеса и финансовой стабильности группы. В ее состав также входил бывший инспектор ГИБДД, который помогал сообщникам, а жертв запугивал авторитетом. В феврале 2026 года он сообщил организатору группы информацию о местоположении постов ГАИ, что позволило тому на некоторое время скрыться — позднее его нашли и заключили под стражу.

От действий группы пострадали 15 человек, включая несовершеннолетних. Всего к уголовной ответственности за совершение этих преступлений привлекаются 17 лиц, в отношении некоторых уголовные дела уже рассматриваются судом.

Лидером группы считается Александр Лачугин. В марте следователи СКР завершили расследование первого уголовного дела о похищении и истязании девушек — тогда под суд отправили трех фигурантов.

Подробности уголовного дела — в материале «Автомойка стала центром избиений»

Ирина Пичурина