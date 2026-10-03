Токаев уволил главнокомандующего ВМС после гибели военных на морских учениях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего военно-морскими силами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Увольнение последовало за гибелью 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Республики Казахстан Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Кроме того, Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба вооруженных сил республики. Алмаз Джумакеев снят с поста заместителя министра обороны страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны страны. Новым главой ведомства назначили командующего Силами специальных операций ВС Айдоса Мырзахметова.

24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в открытое море унесло 17 казахстанских военнослужащих. Спасти удалось троих. Среди погибших — 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.