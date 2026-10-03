Токаев уволил главнокомандующего ВМС после гибели военных на морских учениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Ниязбекова от должности главнокомандующего военно-морскими силами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Увольнение последовало за гибелью 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.
Фото: Министерство обороны Республики Казахстан
Кроме того, Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба вооруженных сил республики. Алмаз Джумакеев снят с поста заместителя министра обороны страны, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны страны. Новым главой ведомства назначили командующего Силами специальных операций ВС Айдоса Мырзахметова.
24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в открытое море унесло 17 казахстанских военнослужащих. Спасти удалось троих. Среди погибших — 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.
Официальные объяснения связывают происшествие с двумя факторами. Военное ведомство сообщало о резком ухудшении погоды и усилении ветра, тогда как Касым-Жомарт Токаев назвал причиной «преступный по своей сути непрофессионализм» офицеров и указал, что военнослужащим не выдали необходимое снаряжение, включая спасательные жилеты.
В этой оценке ответственность относится не только к действиям непосредственных участников учений, но и к организации подготовки и обеспечения со стороны командования. Токаев заявил, что происшествие выявило многочисленные недостатки армии и сделало кардинальную военную реформу безотлагательной задачей, поэтому отставка главкома ВМС стала частью кадровой реакции на провал в управлении и контроле, а не только последствием неблагоприятной погоды.