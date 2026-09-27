Токаев уволил Косанова с поста министра обороны после гибели военных на учениях

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отставка главы оборонного ведомства в Казахстане может быть формой управленческой ответственности руководства, а не итогом уголовного расследования. В августе 2021 года министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти после взрывов в воинской части, а в январе 2022 года глава ведомства Мурат Бектанов был уволен после публичной критики Касым-Жомарта Токаева за действия вооруженных сил во время январских событий.

Кадровое решение и расследование в таком случае имеют разные последствия: увольнение определяет ответственность руководителя на уровне государственной системы управления, тогда как уголовное дело должно установить обстоятельства происшествия и возможные нарушения службы.

Данных о конкретных организационных изменениях в проведении военных учений или мерах безопасности после отставки в представленном контексте нет.