Токаев уволил Косанова с поста министра обороны после гибели военных на учениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны страны, сообщила пресс-служба главы государства. Увольнение последовало за гибелью 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.
Трагедия произошла 24 сентября: во время выполнения учебно-боевой задачи в открытое море унесло 17 человек. Спасти удалось только троих. Среди погибших — 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант.
В Минобороны объясняли, что гибель моряков произошла из-за внезапного и резкого ухудшения погоды. Возбуждено уголовное дело — расследуются статьи о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. 25 сентября в стране прошел общенациональный траур. Вчера господин распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны.
Отставка главы оборонного ведомства в Казахстане может быть формой управленческой ответственности руководства, а не итогом уголовного расследования. В августе 2021 года министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти после взрывов в воинской части, а в январе 2022 года глава ведомства Мурат Бектанов был уволен после публичной критики Касым-Жомарта Токаева за действия вооруженных сил во время январских событий.
Кадровое решение и расследование в таком случае имеют разные последствия: увольнение определяет ответственность руководителя на уровне государственной системы управления, тогда как уголовное дело должно установить обстоятельства происшествия и возможные нарушения службы.
Данных о конкретных организационных изменениях в проведении военных учений или мерах безопасности после отставки в представленном контексте нет.