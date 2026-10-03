Шерпа России в G20: решение об участии Путина в саммите в США пока не принято

Решение об участии президента России Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в США пока окончательно не принято. Об этом сообщил российский шерпа в объединении Денис Агафонов на пресс-конференции по итогам встречи представителей G20 по подготовке саммита.

«На данный момент окончательное решение о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, еще окончательно не сформулировано», — отметил дипломат (цитата по ТАСС). По его словам, такое решение будет зависеть в том числе от «содержательной подготовки мероприятия» и «общего геополитического контекста».

«Должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение», — подчеркнул господин Агафонов. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп «достаточно определенно» поддерживал участие российского президента в саммите.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. 23 сентября США официально пригласили российского президента принять участие в мероприятии. В Кремле заявляли, что решение о поездке Владимира Путина в США пока не принято. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент России собирается пропустить саммит.