Шерпа России в G20: решение об участии Путина в саммите в США пока не принято
Решение об участии президента России Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в США пока окончательно не принято. Об этом сообщил российский шерпа в объединении Денис Агафонов на пресс-конференции по итогам встречи представителей G20 по подготовке саммита.
«На данный момент окончательное решение о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, еще окончательно не сформулировано», — отметил дипломат (цитата по ТАСС). По его словам, такое решение будет зависеть в том числе от «содержательной подготовки мероприятия» и «общего геополитического контекста».
«Должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение», — подчеркнул господин Агафонов. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп «достаточно определенно» поддерживал участие российского президента в саммите.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. 23 сентября США официально пригласили российского президента принять участие в мероприятии. В Кремле заявляли, что решение о поездке Владимира Путина в США пока не принято. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент России собирается пропустить саммит.
Для России поездка имеет смысл прежде всего при наличии содержательной программы, а не только формального участия в саммите. В Госдепартаменте США называли G20 возможной площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, но отмечали, что для двусторонней встречи предстоит проделать большую работу; сам Трамп в сентябре говорил, что такая встреча вряд ли состоится во время декабрьского саммита.
Практическая ценность личного участия на международных встречах часто связана с неформальными переговорами: в 2021 году отмечалось, что около двух третей событий происходят «в коридоре», а отсутствие личного присутствия лидеров снижает потенциал саммита. Поэтому приглашение США само по себе не гарантирует отдельного российско-американского контакта — его значение определяется тем, появится ли для него подготовленная и содержательная повестка.