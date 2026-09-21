Bloomberg: Путин планирует посетить саммит АТЭС в Китае и пропустить саммит G20 в США

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, который проведет председатель КНР Си Цзиньпин. При этом российский президент намерен пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в США с участием американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Саммит G20 состоится 14-15 декабря в Майами. По словам собеседников агентства, близких к Кремлю, Владимир Путин поучаствует в АТЭС впервые с 2017 года. Вероятность, что он присоединится к мероприятию во Флориде, «крайне мала», отмечают источники. До этого в Кремле не исключали возможность трехсторонних переговоров глав США, России и Китая на саммите АТЭС, однако такая встреча пока не запланирована.

По словам источников Bloomberg, в Кремле не ожидают никакого прогресса в переговорах по российско-украинскому конфликту до саммита «Большой двадцатки». Кроме того, руководство России все больше разочаровывается в американских переговорщиках — спецпосланниках президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере.