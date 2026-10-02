Нетаньяху: причастные к ЧП на рейсе Flydubai заплатят «очень высокую цену»

Израиль расследует, был ли послан кем-либо пилот, пытавшийся захватить управление рейсом Flydubai. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он предупредил, что любой стране, стоящей за инцидентом, придется заплатить «очень высокую цену».

«С течением времени картина проясняется: нападавший подвергся исламистской радикализации. Он прибыл, чтобы разбить самолет с пассажирами на борту. Мы расследуем, был ли он послан кем-либо. Тот, кто его послал, заплатит очень высокую цену», — сказал господин Нетаньяху (цитата по AFP).

Глава правительства не назвал ни одну страну в качестве подозреваемой. Прежде господин Нетаньяху сообщал, что злоумышленник оказался гражданином Омана. По его словам, Израиль также проверяет версию о причастности Ирана.

Инцидент случился 30 сентября. Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле.

По словам премьер-министра Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров. После того как пассажиры и экипаж скрутили второго пилота, он выкрикивал просьбы убить его. После случившегося Израиль объявил об ужесточении мер безопасности на авиатранспорте.