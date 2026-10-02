Нетаньяху: причастные к ЧП на рейсе Flydubai заплатят «очень высокую цену»
Нетаньяху предупредил о «высокой цене» для причастных к ЧП на рейсе Flydubai
Израиль расследует, был ли послан кем-либо пилот, пытавшийся захватить управление рейсом Flydubai. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он предупредил, что любой стране, стоящей за инцидентом, придется заплатить «очень высокую цену».
«С течением времени картина проясняется: нападавший подвергся исламистской радикализации. Он прибыл, чтобы разбить самолет с пассажирами на борту. Мы расследуем, был ли он послан кем-либо. Тот, кто его послал, заплатит очень высокую цену», — сказал господин Нетаньяху (цитата по AFP).
Глава правительства не назвал ни одну страну в качестве подозреваемой. Прежде господин Нетаньяху сообщал, что злоумышленник оказался гражданином Омана. По его словам, Израиль также проверяет версию о причастности Ирана.
Инцидент случился 30 сентября. Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, из них 27 — дети. Самолет подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле.
По словам премьер-министра Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров. После того как пассажиры и экипаж скрутили второго пилота, он выкрикивал просьбы убить его. После случившегося Израиль объявил об ужесточении мер безопасности на авиатранспорте.
Проверка версии о внешней организации включает выяснение, был ли выбор маршрута частью замысла. Посол Израиля предположил, что рейс могли выбрать намеренно, поскольку большинство пассажиров были гражданами Израиля. Это дает следствию отдельную линию для сопоставления действий нападавшего с целью атаки, а не только с установлением факта его радикализации.
В контексте авиационной безопасности инцидент поднял вопросы о допуске членов экипажа. Министр транспорта Израиля обратилась в «Шабак» с просьбой приостановить все рейсы Flydubai и поручила проверить, соответствует ли участие гражданина Омана соглашению ОАЭ и Израиля об авиасообщении. Это связано с тем, что Оман не относится к странам с нормализованными отношениями с Израилем, а соглашение разрешает посадку на израильской территории только гражданам таких стран.