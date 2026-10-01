Израиль усилит меры безопасности после инцидента с рейсом Дубай—Тель-Авив

Израиль усиливает меры безопасности на воздушном транспорте после инцидента с рейсом Дубай—Тель-Авив, который 30 сентября совершил посадку в Саудовской Аравии из-за попытки теракта. Как сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль ужесточает проверку личности всех пилотов, выполняющих рейсы в страну. Параллельно внутри израильских силовых структур разгорается дискуссия о том, кто несет ответственность за инцидент. Общая служба безопасности («Шабак») настаивает, что предупреждала о рисках, связанных с рейсами из ОАЭ, но не была услышана.

Израиль ужесточает меры по защите безопасности на авиатранспорте. Об этом проинформировал 30 сентября пресс-секретарь израильского премьера Дорон Шпильман. По его словам, будут значительно пересмотрены протоколы отбора пилотов, которые выполняют рейсы в Израиль. Теперь перед тем, как любой самолет получит разрешение на заход в израильское воздушное пространство, службы безопасности должны иметь все данные на тех, кто сидит за штурвалом. Что касается полетов эмиратской авиакомпании Flydubai, на борту которой произошла попытка теракта 30 сентября, то Министерство транспорта Израиля приняло решение временно приостановить ее регулярные полеты в Тель-Авив для переоценки рисков.

Произошедшее на борту самолета Flydubai, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив, стало темой долгого телефонного разговора между Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. «Я подробно обсуждал этот инцидент с Биби (Нетаньяху.— “Ъ”),— заявил президент США, общаясь с журналистами в Белом доме.— Похоже, что второй пилот был террористом или сумасшедшим, который ударил командира ножом». Несмотря на ранение, командир экипажа — выходец из Индии Смит Маччхар — смог открыть тяжелую дверь в кабину, добавил господин Трамп, выразивший восхищение тем, что самолет и его пассажиров спас простой израильский сантехник.

Подробнее — в материале «Dubai больше не Fly».