Израиль проверит версию о причастности Ирана к попытке устроить теракт на борту Flydubai
Нетаньяху пообещал установить мотивы пытавшегося разбить самолет пилота Flydubai
Премер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит мотивы, по которым второй пилот самолета авиакомпании Flydubai попытался устроить теракт и разбить летевший в Тель-Авив самолет.
«Мы установим мотивы нападавшего — были ли у него сообщники, стоял ли за этим Иран. Думаю, мы выясним это очень скоро»,— сказал господин Нетаньяху в интервью Fox News.
Журналист уточнил у премьер-министра, есть ли признаки «иранского следа» в этом происшествии. «Пока рано говорить, нападавший пилот... сейчас допрашивается в Саудовской Аравии... Мы будем следить за этим расследованием и, возможно, примем в нем участие»,— сказал Биньямин Нетаньяху.
В среду пассажирский лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Судно снизилось на 4 км менее чем за 30 секунд, отмечает Reuters. Как рассказывали господин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, выровнять падающее судно смог пассажир самолета.
Задержанный пилот, гражданин Омана, допрашивается саудовскими правоохранительными органами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить мотивы нападавшего, включая возможную причастность сообщников или Ирана, и готовности Израиля следить за расследованием, а возможно, и принять в нем участие. При этом публично подтвержденных данных о связи инцидента с Ираном пока нет.
Практическим последствием инцидента для Израиля стал пересмотр допуска рейсов Flydubai: министр транспорта Израиля Мири Регев обратилась в Службу общей безопасности («Шабак») с просьбой приостановить полеты компании и поручила Управлению гражданской авиации проверить соблюдение соглашения ОАЭ и Израиля об авиасообщении. Поводом для этого названо гражданство одного из пилотов — он является гражданином Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений, тогда как соглашение допускает посадку граждан стран с нормализованными отношениями.