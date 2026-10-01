Израиль проверит версию о причастности Ирана к попытке устроить теракт на борту Flydubai

Премер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит мотивы, по которым второй пилот самолета авиакомпании Flydubai попытался устроить теракт и разбить летевший в Тель-Авив самолет.

«Мы установим мотивы нападавшего — были ли у него сообщники, стоял ли за этим Иран. Думаю, мы выясним это очень скоро»,— сказал господин Нетаньяху в интервью Fox News.

Журналист уточнил у премьер-министра, есть ли признаки «иранского следа» в этом происшествии. «Пока рано говорить, нападавший пилот... сейчас допрашивается в Саудовской Аравии... Мы будем следить за этим расследованием и, возможно, примем в нем участие»,— сказал Биньямин Нетаньяху.

В среду пассажирский лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Судно снизилось на 4 км менее чем за 30 секунд, отмечает Reuters. Как рассказывали господин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, выровнять падающее судно смог пассажир самолета.