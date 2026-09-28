Бывший начальник воронежской ГАИ переходит на работу в правительство региона

Министерство лесного хозяйства Воронежской области возглавит бывший начальник Госавтоинспекции главного управления МВД по региону Евгений Шаталов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в региональной власти, не уточняя дату вступления господина Шаталова в новую должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник ГАИ Воронежской области Евгений Шаталов

Фото: Правительство Воронежской области Бывший начальник ГАИ Воронежской области Евгений Шаталов

Фото: Правительство Воронежской области

Воронежским минлесхозом с начала 2022 года руководил Вячеслав Оробинский — в мае того же года он официально возглавил ведомство, сменив на этом посту Александра Сысоева. В середине июня 2026 года господин Оробинский покинул министерство по собственному желанию.

Евгений Шаталов написал рапорт об увольнении из воронежской ГАИ в конце августа — в начале сентября его официально отправили в отставку. Он также просил об этом с формулировкой «по собственному желанию». Госавтоинкспецию с приставкой и. о. возглавил бывший заместитель господина Шаталова Виталий Рыженин.

Алина Морозова